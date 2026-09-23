Adalar Belediyesi AKP’ye geçti

Adalar Belediye Meclisi, Medine Pamuk’un 14 Eylül’de sağlık sorunları gerekçesiyle ardından bugün yaptığı seçimin dördüncü turunda AKP’li Kemal Türkyılmaz’ı belediye başkanvekili seçti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve YENİ Parti, ikinci turun ardından seçim usulüne itiraz ederek oylamadan çekildi. Türkyılmaz dördüncü turda beş oy aldı.

CHP, 2024 yerel seçimlerinde yüzde 55,49 oyla Adalar Belediyesi ’ni kazandı. Seçimin ardından 12 üyeli belediye meclisinde CHP’nin 10, AKP’nin ise iki üyesi vardı. Ancak tutuklamalar, görev kısıtlamaları ve istifalar meclisteki dengeleri değiştirdi.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Büyükada’daki Taş Mektep’te saat 10.00’da başlayan toplantıda, mecliste kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin tartışma çıktı.

Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’la birlikte tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak, yedek üyenin meclise girebilmesi için 21 Eylül’de meclis üyeliğinden istifa etmişti. Durak’ın yerine yedek üye Mehmet Ceylan bugünkü seçime katıldı.

Divan ayrıca, daha önce oy kullanmasını engelleyen kısıtlılık kararı bulunan Yavuz Çiftçioğlu’nun bu kısıtlılığının kalktığını duyurdu. Nesimi Aday hakkındaki kısıtlılık kararı ise sürdü. Seçimden iki gün önceki tabloda hem Çiftçioğlu hem de Aday meclis çalışmalarına katılamıyordu.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve CHP PM Üyesi Turan Aydoğan, Çiftçioğlu hakkındaki kararın kendilerine gösterilmediğini belirterek divandan kararı okumasını istedi. AKP’liler “Biz gördük” deyince CHP ve YENİ Partililer kendilerinin neden kararı görmediğini sordu. Divan, oy sayımından önce Çiftçioğlu hakkındaki kararı okudu.

ADALAR’IN AKP’YE GEÇMESİ Özgür Çelik açıkladı: "10’a 2’lik bir tablodan bu noktaya nasıl gelindi?"

İlk iki tur neler yaşandı?

Dokuz meclis üyesinin oy kullandığı ilk turda AKP’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı.

İkinci turda Türkyılmaz ve Ekşiyan 4’er oy aldı. Divan bir oyu geçersiz saydı.

İkinci turun ardından CHP ve YENİ Parti seçimin usulüne itiraz etti. ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre tartışmanın büyümesi üzerine divan başkanı salona polis çağırdı. YENİ Partililer ile bir grup CHP’li binayı terk etti.

CHP ve YENİ Parti üçüncü ve dördüncü tur oylamalarına katılmadı. Türkyılmaz her iki turda da beş oy aldı ve dördüncü turun sonunda başkanvekilliğini kazandı.

Çelik: “İptal davası açacağız”

Özgür Çelik, seçimden sonra divanın oluşumuna ve Çiftçioğlu hakkındaki kararın toplantıda ele alınış biçimine itiraz etti.

Çelik, “Burada usul açısından eksiklikler var” diyerek divan başkan yardımcısının aynı zamanda aday olmasına ve Çiftçioğlu hakkındaki kararın başta okunmamasına tepki gösterdi. “Adalar halkının iradesine çökmeye çalışıyorlar” diyen Çelik, seçimin iptali için dava açacaklarını söyledi.

🔻Özgür Çelik Adalar Belediyesi başkan vekilliğine AKP'li Kemal Türkyılmaz'ın seçilmesine ilişkin konuştu.



🗣️ "Belediye meclis üyelerinin bir tanesi dükkanı yıkılmakla tehdit ediliyor. Bir tanesi tutuklamayla, bir tanesinin kısıtlılığı kaldırılıyor taraf değiştiriyor."



🗣️ "Bu… pic.twitter.com/jXbPeirPNN — bianet (@bianet_org) September 23, 2026

Ne olmuştu? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalar Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘resmî belgede sahtecilik’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve 2863 sayılı yasaya muhalefet suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Mahkeme, 23 Haziran’da Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 35 kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durak ile CHP’li belediye meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ve Mehmet Nuri Kaya da yer aldı. Mahkeme daha sonra Çiftçioğlu’nu tahliye etti. İçişleri Bakanlığı, Akpolat’ı 23 Haziran’da görevden uzaklaştırdı. Belediye Meclisi, 27 Haziran’da CHP’li Medine Pamuk’u başkanvekili seçti. Pamuk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül’de görevinden istifa etti. İstanbul Valiliği yeni seçim için 21 Eylül’ü belirledi. CHP ve YENİ Parti üyeleri 21 Eylül’deki toplantıya katılmayınca meclis yeter sayıyı sağlayamadı ve seçim 23 Eylül’e kaldı. Aynı gün tutuklu Fırat Durak, yedek üyenin meclise girebilmesi için Adalar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeliklerinden istifa etti. Seçim öncesinde, tahliye edilen Yavuz Çiftçioğlu ile Nesimi Aday’ın haklarındaki adli kontrol ve kısıtlılık kararları nedeniyle oy kullanamayacağı belirtiliyordu. Ancak Çiftçioğlu AKP

(VC)