ADA'da 'Barış Akademisyenleri' paneli

Barış Akademisyenleri'nin ihraç edilmelerinin üzerinden 7 yıldan fazla zaman geçti. Ankara Dayanışma Akademisi (ADA) de bu kapsamda "Barış Akademisyenleri ve Hukukun Şiddeti: İhraçlar, Göreve Dönenler, Yeniden İhraçlar" başlığıyla bir panel düzenliyor.

Ülkü Doğanay'ın moderasyonunda düzenlenecek panelin konuşmacıları ise Nilgün Erdem, Merve Fidan, Can Irmak Özinanır ve Avukat Asuman Tokgöz.

Panelde; göreve iade edilen, hâlâ ihraç durumunda olan ve göreve döndüğü halde mahkeme kararıyla yeniden görevine son verilen akademisyenler ve onları savunan Eğitim Sen'in avukatıyla, açılan davaların seyri, görevine dönenler ve döndürülmeyenlerin durumu, dönülen üniversitelerde yaşanalar konuşulacak.

Barış Akademisyenleri Bildirisine imza attıkları için KHK ile üniversitelerinden ihraç edilen ve OHAL Komisyonu red kararı verince dava açan 377 akademisyenden 158'i hakkında iade kararı çıktı. Bu akademisyenlerden de 49'u şimdiye kadar göreve başladı. AYM kararı görmezden gelinerek 232 akademisyen ihraç durumunda bekliyor.

ADA Ofisinde yapılacak panel, 18 Kasım Cumartesi saat 16.00'da.

Adres: Barbaros Mahallesi, Tunalı Hilmi Caddesi, Büklüm Sok. No 54/12, Çankaya/Ankara. (AÖ)