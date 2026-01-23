ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:27 23 Ocak 2026 14:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.01.2026 14:31 23 Ocak 2026 14:31
Okuma Okuma:  1 dakika

Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yakalama kararı bulunan Yontunç, yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü ve yapımcı Esat Yontunç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yakalama kararı bulunan Yontunç, yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yontunç, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan Esat Yontunç, adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, Yontunç hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Acun Medya Esat Yontunç
ilgili haberler
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı
22 Ocak 2026
/haber/acun-medya-genel-koordinatoru-esat-yontunc-gozaltina-alindi-315912
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı
21 Ocak 2026
/haber/acun-medya-genel-koordinatoru-esat-yontunc-hakkinda-yakalama-karari-315858
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı
22 Ocak 2026
/haber/acun-medya-genel-koordinatoru-esat-yontunc-gozaltina-alindi-315912
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı
21 Ocak 2026
/haber/acun-medya-genel-koordinatoru-esat-yontunc-hakkinda-yakalama-karari-315858
Sayfa Başına Git