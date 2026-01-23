Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü ve yapımcı Esat Yontunç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yakalama kararı bulunan Yontunç, yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yontunç, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Esat Yontunç, adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, Yontunç hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek serbest bırakılmasına hükmetti.
Soruşturma sürecinin devam ettiği öğrenildi.
(EMK)