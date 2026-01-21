Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ile suçlamaları nedeniyle verildiği öğrenildi. Yontunç’un, Survivor çekimleri dolayısıyla Dominik Cumhuriyeti’nde bulunduğu öne sürüldü.

Esat Yontunç, 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte “Acun Firarda” programını hazırladı. 2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak görev yapan Yontunç, Türkiye televizyon tarihine damga vuran birçok büyük prodüksiyonun koordinasyonununda görev aldı.

Yontunç’un görev aldığı projeler arasında Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba ile Oyuna Geldik ve Ver Fırına gibi yüksek bütçeli televizyon programları yer alıyor.

(EMK)