HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:10 21 Ocak 2026 14:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.01.2026 14:14 21 Ocak 2026 14:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Yontunç’un, Survivor çekimleri dolayısıyla Dominik Cumhuriyeti’nde bulunduğu öne sürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararının, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ile suçlamaları nedeniyle verildiği öğrenildi. Yontunç’un, Survivor çekimleri dolayısıyla Dominik Cumhuriyeti’nde bulunduğu öne sürüldü.

Esat Yontunç, 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte “Acun Firarda” programını hazırladı. 2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak görev yapan Yontunç, Türkiye televizyon tarihine damga vuran birçok büyük prodüksiyonun koordinasyonununda görev aldı.

Yontunç’un görev aldığı projeler arasında Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba ile Oyuna Geldik ve Ver Fırına gibi yüksek bütçeli televizyon programları yer alıyor.

(EMK)

İstanbul
Acun Medya survivor acun ılıcalı Esat Yontunç
ilgili haberler
“Uyuşturucu” operasyonu: 18 kişi adliyeye sevk edildi, 5 kişi daha gözaltında
16 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-18-kisi-adliyeye-sevk-edildi-5-kisi-daha-gozaltinda-315677
"Uyuşturucu" soruşturmasında 2 tutuklama: Oktay Kaynarca’dan açıklama
14 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-sorusturmasinda-2-tutuklama-oktay-kaynarcadan-aciklama-315594
Uyuşturucu operasyonu: 19 isim tutuklandı
5 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-19-isim-tutuklandi-315234
ABD, uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği gemileri vurdu
1 Ocak 2026
/haber/abd-uyusturucu-tasidigini-iddia-ettigi-gemileri-vurdu-315122
“Uyuşturucu” soruşturması: 6 kişi tutuklandı
22 Aralık 2025
/haber/uyusturucu-sorusturmasi-6-kisi-tutuklandi-314760
