Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan yapımcı Esat Yontunç gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde, yurt dışında olduğu belirlenen Yontunç’un yakalanmasına yönelik işlem başlatıldı.

Hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen Esat Yontunç, İstanbul Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim” demişti.

