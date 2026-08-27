Activist jailed in Turkey over anti-NATO summit in Barcelona

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde Türk polisi, bazıları "önleyici" gözaltı kapsamında olmak üzere 200'den fazla aktivist, gazeteci ve sendika örgütleyicisini gözaltına aldı.

Emir Karakum bu aktivistlerden biriydi ve bugüne kadar hâlâ gözaltında tutulmaktadır. Şu anda Silivri Hapishanesi'nde bulunmaktadır. Karakum, NATO zirvesinden önce İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen "Halk Birliği Zirvesi"ne katılımı nedeniyle gözaltına alındığını iddia etmektedir. Gözaltıları "emperyalizm karşıtı bir av" olarak nitelendirmiştir.

Karakum'un mektubu, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan NATO karşıtı aktivistlerin birçoğunun karşılaştığı koşulları, sağlık durumlarını, ailelerinden ayrı kalmalarını ve hapishanede maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Mektup:

“Bu mektubu tutukluluğumuzun 53. gününde yazıyorum. NATO tutsakları olarak esaretimiz devam ediyor. Haziran ayında, dünyanın halklarının katili NATO'nun 7-8 Temmuz'da Ankara'ya geleceği gerekçesiyle anti-emperyalist bir av başlatılmıştı.

22 Haziran'da gözaltına alındık ve 26 Haziran'da birçok anti-emperyalist arkadaşımızla birlikte tutuklandık. Bu satırları Silivri Hapishanesinden yazarken, bugün kötü bir haber aldık.

Birlikte tutuklandığımız arkadaşımız Hüseyin Kütük'ün babası kanserden vefat etti. Babası, oğlunun yanında tedavi görmek için Antep'ten İstanbul'a gelmişti. Uzun zamandır oğlunu görememişti, oğlu da babasını görememişti.

23 Haziran'da babasının hemen yanında gözaltına alınan Hüseyin Kütük, NATO soruşturması nedeniyle 26 Haziran'da tutuklandı. Artık düğmeye basıldı. Hükümet, mümkün olan her fırsatta hiçbir anti-emperyalisti serbest bırakmayacak.

Hüseyin babasının cenazesine katılamadı; bunun sebebi hükümetin talimatıyla hareket eden Ceza Sulh Ceza Hakimlikleri'dir.

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Let me mention another friend of mine who is a NATO detainee. Dursun Göktaş from Bakırköy Closed Women's Prison. She had dedicated her years to the struggle, and had contracted cancer during this struggle process. When she was about to recover, political operations would not allow her.

While on the outside, even when it was difficult, she had gotten her hospital affairs on track. As you know, while you’re in this health system, especially if you have cancer, finding treatment and means is difficult. She had overcome these difficulties and gotten things in order, only for the government to arrest Dursun Göktaş thinking, "The more detentions, the more praise from Trump."

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Let me mention another NATO detainee, our Mother Nagihan. She had gone to Silivri 7–8 months ago to see her daughter, a Grup Yorum worker. On the way back, the bus crashed from hitting the barriers. Mother Nagihan broke her hip bone in this accident, undergoing a treatment process while unable to leave the house for 4–5 months. Before the process was over, she was arrested due to the NATO investigation.

Why was Mother Nagihan arrested? Because she had embraced not only her children, but all political prisoners.

Her example would not please imperialism, so what would happen was obvious. Just because NATO was coming, just to serve as a deterrent example, Mother Nagihan was going to be arrested.

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I would like to mention another NATO detainee, Selda Özçelik, who is held in Bakırköy.

I don't know, do you have any friends from Antakya? The love of their homeland I have seen from every person from Antakya is endless. And Selda Özçelik's love for Antakya is something else entirely. When Antakya is mentioned, her eyes sparkle. Especially when she goes from Istanbul to Antakya, to her hometown, upon return she is completely different.

She rejoices as if you gave her the whole world. If you wonder why she is in Istanbul despite so much love [for Anktakya], the Arab girl who left her homeland to come here is here because she loves her people so much.

The government, saying "So you are the one who leaves her beautiful homeland and goes to Istanbul? In that case, we need to increase the numbers," was thinking — the more anti-imperialists, the more colonial continuation of the government.

On Thursday, August 6, Selda Özçelik began an indefinite hunger strike in order to support her friends in Silivri No. 6 Prison who have been resisting for over 100 days for the removal of cameras monitoring prisoners in common areas from their toilets to where they eat and drink.

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Another NATO detainee is Ümit Çobanoğlu, Bianet has given space to his cartoons on well-type prisons many times. Çobanoğlu had drawn hundreds of cartoons exposing the policies of imperialism.

NATO is coming so keeping someone so opposed to imperialism outside could disturb Trump's comfort. So as not to disturb Trump’s comfort, Ümit Çobanoğlu was arrested.

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NATO esirlerinden bir diğeri olan Doğan İncesu, Gayrettepe'de çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçinin avukatlığını yapıyordu. İncesu, tüm ezilenlerin avukatıydı. İyi tip hapishanelere karşı 266 gün açlık grevi yapan müvekkili Gürkan Türkoğlu'nun avukatıydı. Gürkan'ı hayatta tutmak için canla başla çalıştı. Ne yazık ki, sessizlik Gürkan'ın ölümüne yol açtı. Bugün herkesin dilinde Amerikan tarzı iyi tip hapishaneler varsa, bu Doğan İncesu'nun canla başla çalışması sayesindedir.

O, emperyalizm için rol model olan bir avukat değildi. Doğal olarak, anti-emperyalist ağa bir avukat daha eklenmesi gerekiyordu ve avukat Doğan İncesu da tutuklandı.

Şimdi hepiniz onun hapiste ne yaptığını soracaksınız. O, ezilenlerin avukatı olarak hizmet etmeye devam ediyor. Çünkü o, "Avukat ölse bile, mezarda haklarını arar" diyenlerin geleneğinden geliyor.

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Tutukluluğumuzun ikinci ayı önümüzdeki hafta sona ereceği için, Ceza Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağız. Bağımsız olarak görmediğimiz bu mahkemelerde savunma sunmayacağız.

Sevgili Bianet, sadece biz NATO tutsakları değil, tüm siyasi tutsaklar hapishanelerde hak ihlallerine maruz kalmaktadır.

Komplo dosyalarıyla tutuklanıyoruz. Ailelerimizin en zor günlerinde yanlarında olamıyoruz. Sadece biz değil, ailelerimiz de cezalandırılıyor. Sosyalist tutsaklar olarak, koşullar ne olursa olsun, hapishanelerde üretmeye ve umudu beslemeye devam ediyoruz.

Tutuklandığımız soruşturmayla ilgili bir resim [2] göndereceğim . İspanya'da düzenlenecek NATO zirvesini soruşturma dosyasına koymuşlar. Komplo soruşturması hazırlanırken hiçbir özen gösterilmemiş. Polis, "Her durumda, Ceza Sulh Ceza Hakimleri içeriğe bakmaz" diye düşünerek "Kes, kopyala, yapıştır" diyerek hazırlamış.

Bunların hepsi hükümetin suçlarıdır."