Açlık sınırı Temmuz'a göre sadece 37 TL arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Ağustos sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre Ankara yaşayan dört kişilik bir ailenin;

Aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19 bin 271 TL’ye

Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) 62 bin 772 TL’ye

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 24 bin 962 TL’ye yükseldi.

Açlık sınırı, böylelikle asgari ücretin 2 bin 269 TL üstüne çıktı.

Gıda enflasyonu 2,5 yılın en düşük seviyesinde

Öte yandan son üç ay da artış oranı yüzde 1 seviyelerinde gerçekleşen açlık-yoksulluk sınırı bu ayda temel gıda fiyatlarının çoğunlukta sabit kalması ve küçük miktarlardaki artışlar nedeniyle yüzde 0,19 oranında hesaplandı.

Yılın ilk beş ayında 3 bin 921 TL artış görülen açlık sınırında, son üç ayda 292 TL artmış oldu.

Ayrıca geçen ay yani Temmuz’da TÜRK-İŞ açlık sınırını 19 bin 234 TL, yoksulluk sınırını da 62 bin 652 TL olarak açıklamıştı. Böylelikle açlık sınırı Temmuz ayına göre 37 TL arttı.

Yılın ilk beş ayında bütün ürünlerde sürekli ve yüksek miktarlarda gerçekleşen artışlar son üç ayda düşük oranlarda ve sınırlı ürünlerde gerçekleştiği görüldü.

Ayrıca Ankara'da mutfak enflasyonu Ağustos'ta yıllık yüzde 57,99 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,19 olarak kaydedildi. Yılın ilk 8 ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında görülen fiyat artış oranı şu şekilde:

Yeşil mercimek yüzde 20,59, kırmızı mercimek yüzde 24,03, kuru fasulye yüzde 12,06, nohut yüzde 20,54, pirinç yüzde 16,74, peynir yüzde 26,53, yoğurt yüzde 24,98, dana eti yüzde 27,42, kuzu eti yüzde 36,99, tereyağı yüzde 21,52, baharat yüzde 26,30, siyah zeytin yüzde 24,14, bal yüzde 23,35, pekmez yüzde 24,01

(HA)