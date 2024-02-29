Açlık sınırı bir ayda 1200 TL’den fazla arttı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Şubat sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre,

Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16 bin 257 TL,

Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 52 bin 955 TL

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 21 bin 189 TL’ye yükseldi.

Ocak’ta açlık sınırı 15 bin 48 TL, yoksulluk sınırı 49 bin 19 TL, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de 19 bin 630 TL’ydi. Bir ayda açlık sınırı 1209 TL, açlık sınırı 3 bin 936 TL, 1559 TL artmış oldu.

İki aylık mutfak enflasyonu yüzde 12

TÜRK-İŞ, mutfak enflasyonunu da aylık yüzde 8,03, yılın ilk iki ayı için yüzde 12,64, 12 aylık yüzde 72,49, yıllık da yüzde 77,20 olarak hesaplandı.

Geçen ay çiğ süt fiyatındaki artışın bu ay raflara yansımasıyla süt fiyatı 4 lira 50 kuruş, yoğurt fiyatı 6 lira 50 kuruş, peynir fiyatı 31 lira 50 kuruş arttı.

Et fiyatlarında bu ay en yüksek artış, yüzde 31 ile kuzu kuşbaşı fiyatında yaşandı. Dana kıyma ve kuşbaşı fiyatlarındaki artış oranı yüzde 15 olarak hesaplandı. Yaygın satılan balıkların ortalama fiyatlarında bir değişiklik tespit edilmedi.

Yumurta fiyatı bu ay sabit kaldı. Tavuk, kilogram fiyatı ortalama 83 liradan marketlerde yerini aldı.

Geçen ay kilogram fiyatı ortalama 86 lira olan yeşil mercimek, bu ay 98 liradan satıldı.

Pırasa, ıspanak, lahana, patates ve kuru soğan gibi ürünlerin fiyatları sabit kaldı. Patatesin kilogram fiyatının bazı marketlerde indirim yapılmasına rağmen 20 liranın üzerinde olduğu tespit edildi.

Muz dışında diğer meyvelerin fiyatı sabit kaldı. Portakal ve mandalina fiyatlarında kısmi bir düşüş oldu. Ortalama sebze kilogram fiyatı 32,44 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 32,61 lira oldu.

Tahıl grubunda makarna dışında bu ay da sınırlı seviyede artış yaşandı. Pirinç, un, bulgur ve irmik fiyatlarında ortalama olarak kilogramda 1 lira artış hesaplandı.

Zeytin fiyatlarında artış

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta tüm ürünlerin fiyatında artış tespit edildi. Geçen ay litre fiyatı 330 lira olan zeytinyağı, bu ay 338 liradan, geçen ay kilogramı 369 lira olan tereyağı bu ay ortalama 435 liradan market raflarında yer aldı.

Aynı şekilde zeytin fiyatları da arttı. Siyah zeytin ortalama 245 liradan, yeşil zeytin ortalama 208 liradan satışa sunuldu.

Balın kilogram fiyatı 295 liradan 322 liraya yükseldi. Pekmez ve reçelin kilogram fiyatlarında ortalama 15 lira artış tespit edildi.

Marketlerde baharatlar ortalama 573 liradan, çay ise ortalama 140 liradan satıldı.

(HA)