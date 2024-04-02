ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 14:01
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 14:25
2 dk Okuma

Açlık sınırı asgari ücretle farkı kapatıyor: 16 bin 792 TL

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre son bir ayda açlık sınırı 535 TL, yoksulluk sınırı 1745 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 642 TL arttı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Açlık sınırı asgari ücretle farkı kapatıyor: 16 bin 792 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Mart sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre,

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16 bin 792 TL’ye,
  • Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 54 bin 700 TL’ye,
  • Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 831 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ Şubat’ta açlık sınırını 16 bin 257 TL, yoksulluk sınırını 52 bin 955 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini 21 bin 189 TL olarak açıklamıştı. Bir ayda açlık sınırı 535 TL, yoksulluk sınırı 1745 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 642 TL artmış oldu.

Ayrıca TÜRK-İŞ, mutfak enflasyonu  aylık yüzde 3,29, 12 aylık yüzde 75,09 arttığını hesapladı.

“Satın alma gücü düşmeye devam ediyor”

Veriler için TÜRK-İŞ “Temel mal ve hizmetlerde görülen artış geçim şartlarını her geçen gün daha da olumsuz etkiliyor. Yapılan araştırmada; marketlerde ürün bazlı fiyatların -ramazan ayı indirimi gerekçesiyle- seçim öncesi aşağı çekildiği gözlemlendi. Fakat buna rağmen özellikle gıda fiyatlarında artış devam etti ve başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkileyen fiyat artışları geçim şartlarını ağırlaştırdı. Ücret gelirlerinin satın alma gücü her geçen ay düşmeye devam ediyor” dedi.

TÜRK-İŞ araştırmasına buradan ulaşabilirsiniz

(HA)

açlık sınırı açlık yoksulluk sınırı Türk-İş
ilgili haberler
Bahçeli’den seçim açıklaması: “Millet, sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaştı”
1 Nisan 2024
/haber/bahceliden-secim-aciklamasi-millet-sosyal-ve-ekonomik-sikintilarini-paylasti-293727
Bakan Şimşek’ten ekonomide “tasarruf” açıklaması
1 Nisan 2024
/haber/bakan-simsekten-ekonomide-tasarruf-aciklamasi-293717
DİSK-AR: Dar gelirli, gıda enflasyonunu daha yüksek hissediyor
4 Mart 2024
/haber/disk-ar-dar-gelirli-gida-enflasyonunu-daha-yuksek-hissediyor-292684
Yıllık enflasyona TÜİK "yüzde 67", ENAG "yüzde 122" dedi
4 Mart 2024
/haber/yillik-enflasyona-tuik-yuzde-67-enag-yuzde-122-dedi-292652
Açlık sınırı bir ayda 1200 TL’den fazla arttı
29 Şubat 2024
/haber/aclik-siniri-bir-ayda-1200-tlden-fazla-artti-292537
9 yılda ekonominin seyri
26 Şubat 2024
/yazi/9-yilda-ekonominin-seyri-292354
TÜSİAD Başekonomisti: Yılbaşından beri fiyat artışları beklenenden çok daha şiddetli
24 Şubat 2024
/haber/tusiad-basekonomisti-yilbasindan-beri-fiyat-artislari-beklenenden-cok-daha-siddetli-292324
MEGAMAKİNE’NİN SONU
"Para-savaş ekonomisinin şah damarına basmak gerekiyor"
30 Aralık 2023
/haber/para-savas-ekonomisinin-sah-damarina-basmak-gerekiyor-289952
ilgili haberler
Bahçeli’den seçim açıklaması: “Millet, sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaştı”
1 Nisan 2024
/haber/bahceliden-secim-aciklamasi-millet-sosyal-ve-ekonomik-sikintilarini-paylasti-293727
Bakan Şimşek’ten ekonomide “tasarruf” açıklaması
1 Nisan 2024
/haber/bakan-simsekten-ekonomide-tasarruf-aciklamasi-293717
DİSK-AR: Dar gelirli, gıda enflasyonunu daha yüksek hissediyor
4 Mart 2024
/haber/disk-ar-dar-gelirli-gida-enflasyonunu-daha-yuksek-hissediyor-292684
Yıllık enflasyona TÜİK "yüzde 67", ENAG "yüzde 122" dedi
4 Mart 2024
/haber/yillik-enflasyona-tuik-yuzde-67-enag-yuzde-122-dedi-292652
Açlık sınırı bir ayda 1200 TL’den fazla arttı
29 Şubat 2024
/haber/aclik-siniri-bir-ayda-1200-tlden-fazla-artti-292537
9 yılda ekonominin seyri
26 Şubat 2024
/yazi/9-yilda-ekonominin-seyri-292354
TÜSİAD Başekonomisti: Yılbaşından beri fiyat artışları beklenenden çok daha şiddetli
24 Şubat 2024
/haber/tusiad-basekonomisti-yilbasindan-beri-fiyat-artislari-beklenenden-cok-daha-siddetli-292324
MEGAMAKİNE’NİN SONU
"Para-savaş ekonomisinin şah damarına basmak gerekiyor"
30 Aralık 2023
/haber/para-savas-ekonomisinin-sah-damarina-basmak-gerekiyor-289952
Sayfa Başına Git