Açlık sınırı asgari ücretle farkı kapatıyor: 16 bin 792 TL

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Mart sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre,

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16 bin 792 TL’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 54 bin 700 TL’ye,

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 831 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ Şubat’ta açlık sınırını 16 bin 257 TL, yoksulluk sınırını 52 bin 955 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini 21 bin 189 TL olarak açıklamıştı. Bir ayda açlık sınırı 535 TL, yoksulluk sınırı 1745 TL, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 642 TL artmış oldu.

Ayrıca TÜRK-İŞ, mutfak enflasyonu aylık yüzde 3,29, 12 aylık yüzde 75,09 arttığını hesapladı.

“Satın alma gücü düşmeye devam ediyor”

Veriler için TÜRK-İŞ “Temel mal ve hizmetlerde görülen artış geçim şartlarını her geçen gün daha da olumsuz etkiliyor. Yapılan araştırmada; marketlerde ürün bazlı fiyatların -ramazan ayı indirimi gerekçesiyle- seçim öncesi aşağı çekildiği gözlemlendi. Fakat buna rağmen özellikle gıda fiyatlarında artış devam etti ve başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkileyen fiyat artışları geçim şartlarını ağırlaştırdı. Ücret gelirlerinin satın alma gücü her geçen ay düşmeye devam ediyor” dedi.

TÜRK-İŞ araştırmasına buradan ulaşabilirsiniz

(HA)