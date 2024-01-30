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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 16:41
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 16:47
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Açlık sınırı asgari ücretle arasındaki farkı kapatıyor

TÜRK-İŞ’in verilerine göre açlık sınırı bir ayda 617 TL artarak 15 bin 48 TL’ye yükseldi. Asgari ücretle fark daha maaşlar yatmadan 1954 TL’ye düştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Açlık sınırı asgari ücretle arasındaki farkı kapatıyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Ocak sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre,

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)  15 bin 48 TL’ye,
  • Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 49 bin 19 TL’ye,
  • Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 19 bin 630 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ Aralık’ta açlık sınırını 14 bin 431 TL, yoksulluk sınırı 47 bin 9 TL, bekâr bir çalışanın yaşama maliyetini de 18 bin 796 olarak ölçmüştü.

Gıda enflasyonunda durum

Öte yandan TÜRK-İŞ, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 4,27 artış gösterdiğini kaydetti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranını yüzde 69,76 olarak hesapladı.

Araştırmaya göre, et fiyatlarındaki artış bu ayda da devam etti. En yüksek artış balık fiyatlarında görüldü. Ortalama balık fiyatlarında 32 liralık artış yaşandı. Hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi.

Yumurta adet fiyatında ufak bir artış oldu. Fiyatı geçen aya göre 5 lira artan tavuk, kilogram fiyatı ortalama 77 liradan raflarda yer aldı.

Ocak ayında ekmek fiyatı arttı ve Ankara'da 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi. Kuru baklagiller grubunda en yüksek artış yeşil mercimekte görüldü. Yeşil mercimeğin kilogram fiyatı 86 liraya çıktı.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 34,34 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 34,25 lira olarak hesaplandı.

Zeytinyağı litre fiyatında ortalama 30 liralık artış oldu. Zeytinyağının litresi ortalama 330 liradan satılmaya başlandı. Aynı şekilde, zeytin fiyatlarında görülen 17 liralık artış ile siyah zeytin ortalama 225 lira, yeşil zeytin ortalama 190 liradan market raflarında yer aldı.

(HA)

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