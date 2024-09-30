Açlık sınırı asgari ücretin 2 bin 828 TL üzerinde

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Eylül sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre;

Ankara yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19 bin 830 TL ’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 64 bin 595 TL ’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 25 bin 706 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ, Ağustos’ta açlık sınırını 19 bin 271 TL, yoksulluk sınırını 62 bin 772 TL ve Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyetini de 24 bin 962 TL olarak açıklamıştı.

Açlık sınırı böylelikle Eylül’de asgari ücretin 2 bin 828 TL üzerine çıkmış oldu.

Gıda enflasyonu aylık yüzde 2,90

TÜRK-İŞ’in verilerine göre mutfak enflasyonunda yükseliş Eylül’de de devam etti. Ankara’da dört kişilik bir ailenin gıda harcamaları bir önceki aya göre yüzde 2,90 oranında arttı.

Son altı ayda yüzde 37,41’lik bir artış gözlenirken, yıllık bazda bu oran yüzde 48,72’ye çıktı. Yıllık ortalama artış ise yüzde 71,23 olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ, hesaplanan tutarların ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelir miktarı olduğunu belirtti.

Gıda ürünlerindeki fiyat değişiklikleri

Süt, yoğurt ve peynir grubu

Bu grupta, fiyatlarda bir değişiklik tespit edilmedi. Rekabet nedeniyle fiyatlar kontrollü bir şekilde sabit kaldı.

Et, tavuk, balık ve yumurta

Dana eti ve kuzu eti fiyatlarında bir düşüş yaşandı. Dana etinin kilogramı 26 TL, kuzu etinin kilogramı 12 TL ucuzladı. Tavuk etinde ise herhangi bir değişiklik olmadı. Avlanma yasağının sona ermesiyle balık çeşitliliği arttı; fiyatların 150TL-450 TL arasında değiştiği gözlemlendi. Yumurta fiyatlarının ise okulların açılmasıyla artış gösterdiğinden bahsedildi.

Taze sebze ve meyve

Sebze ve meyve fiyatları mutfak harcamalarını olumsuz etkiledi. Sebze fiyatları ortalamada 10 TL, meyve fiyatları ise 3 TL arttı. Ortalama sebze fiyatı 37,50 TL, meyve fiyatı ise 63,43 TL olarak kaydedildi.

Ekmek ve tahıl ürünleri

Ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Pirinç, bulgur, makarna gibi ürünlerin fiyatları da sabit kaldı. Un fiyatları bazı marketlerde artış gösterse de genel olarak değişmedi.

Yağ ve diğer gıda maddeleri

Ayçiçek yağının kilogram fiyatı 5 TL artarken, zeytin fiyatlarında farklı değişiklikler görüldü. Yeşil zeytin fiyatı 7 TL artarken siyah zeytin 4 TL ucuzladı. Diğer temel yağ ürünlerinde fiyat sabit kaldı.

Diğer gıda ürünleri

Baharat fiyatları yükselmeye devam etti. Ihlamurda yeni mahsulün gelişiyle birlikte büyük bir fiyat artışı yaşandı. Pekmez fiyatı 3 TL arttı, reçel fiyatları ise düşüş gösterdi.

(HA)