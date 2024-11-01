Açlık sınırı 20 bin TL’yi aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Ekim sonuçlarını yayınladı.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin;

Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 20 bin 431 TL ’ye,

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 66 bin 553 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 26 bin 526 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ, Eylül’de açlık sınırını 19 bin 830 TL, yoksulluk sınırını 64 bin 595 TL ve bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyetini’ de 25 bin 706 TL olarak belirlemişti. Böylelikle asgari ücret açlık sınırının 3 bin 429 TL altında kaldı.

TÜRK-İŞ, araştırmanın sunumunda şu yorumu yaptı:

Ücretli çalışanların satın alma gücünde oluşan gerileme insan hayatının temel gereksinimi olan gıda harcamalarında bile tasarrufu zorunlu hale getirmiştir. İşçi, memur, emekli fark etmeksizin toplumun büyük bir kesimi artan fiyatlar nedeniyle satın alma gücünde kayıp yaşarken bir yandan da adaletsiz vergi sisteminin mağduru olmaya devam etmektedir. Ekonomik krizin nedeni çalışanlar değildir bu nedenle yapılacak tasarruflar dar ve sabit gelirli kesimlerin ücretleri üzerinden olmamalıdır. Yaşama koşullarındaki olumsuzluklar çalışma hayatını da etkilemektedir. Gerekli ekonomik ve sosyal politikalar öncelikli olarak uygulamaya konulmalıdır. Dar ve sabit gelirli kesim enflasyonun nedeni değil mağdurudur.

(HA)