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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2024 12:34
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2024 12:43
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Açlık sınırı 19 bin, yoksulluk sınırı 62 bin TL'yi geçti

TÜRK-İŞ "Gelir artışlarında insan onuruna yaraşır bir tutar belirlenmediği sürece çalışanlar ve emekliler yoksullaşmaya devam edecek" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Açlık sınırı 19 bin, yoksulluk sınırı 62 bin TL'yi geçti
Fotoğraf: kecioren.bel.tr

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak için her ay düzenli olarak yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Temmuz sonuçlarını yayınladı. Açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 TL üstüne çıktı.

Araştırmaya göre Ankara yaşayan dört kişilik bir ailenin;

  • Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19 bin 234 TL’ye,
  • Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 62 bin 652 TL’ye
  • Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 901 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ, Haziran’da açlık sınırını 18 bin 978 TL, yoksulluk sınırını 61 bin 820 TL ve bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 24 bin 614 TL olarak açıklamıştı.

"Yoksullaşma devam edecek"

TÜRK-İŞ raporla ilgili yaptığı değerlendirmede başta dar ve sabit gelirli çalışanlar ile emekliler olmak üzere neredeyse toplumun tüm kesimlerinin insan onuruna yaraşır şartlarda yaşantılarını sürdürebilmelerinin her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyetine dikkat çeken TÜRK-İŞ, bunun asgari ücret ile olan 7 bin 900 TL’lik farkına değindi. Ailede çalışan sayısının genelde tek kişi olduğu ve ek bir gelirin söz konusu olmadığı durumlarda, bekar bir çalışanın elde ettiği ücretin ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kaldığını ifade etti.

Bir aylık gıda harcaması tutarının yılbaşına göre 4 bin 185 TL arttığından söz eden TÜRK-İŞ, bunun yurttaşlar üzerinde ek yük oluşturduğunu kaydetti. Devamında da temel harcamalar için yapılması gereken harcama tutarının son yedi ayda 13 bin 633 TL artış gösterdiğini ifade ederek “Mevcut ekonomik ortamda emekçilerin alım gücü her geçen gün daha da zayıflamaktadır. Gelir artışlarında insan onuruna yaraşır bir tutar belirlenmediği sürece çalışanlar ve emekliler yoksullaşmaya devam edecektir” dedi.

(HA)

açlık yoksulluk sınırı açlık sınırı yoksulluk sınırı Türk-İş
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/haber/akp-nin-gundeminde-asgari-ucrete-zam-yok-297365
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1 Temmuz 2024
/haber/arzu-cerkezoglu-turkiye-isci-sinifinin-yarisindan-fazlasi-asgari-ucrete-mahkum-297006
“Asgari ücrete zam yapılmaması enflasyondan daha yıkıcı sorunlara yol açar”
28 Haziran 2024
/haber/asgari-ucrete-zam-yapilmamasi-enflasyondan-daha-yikici-sorunlara-yol-acar-296910
Gamze Taşcıer’den iktidara asgari ücret mesajı: Siyasi bedeli olur
27 Haziran 2024
/haber/gamze-tascierden-iktidara-asgari-ucret-mesaji-siyasi-bedeli-olur-296899
Hükümet işçiye kapıyı kapattı: Asgari ücrette ara zam yok
26 Haziran 2024
/haber/hukumet-isciye-kapiyi-kapatti-asgari-ucrette-ara-zam-yok-296847
AKP bir kez daha “Asgari ücrete zam yok” dedi
25 Haziran 2024
/haber/akp-bir-kez-daha-asgari-ucrete-zam-yok-dedi-296817
Enflasyonun nedeni asgari ücret zamları değil
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/yazi/enflasyonun-nedeni-asgari-ucret-zamlari-degil-296719
Bakan Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam kapısını kapattı
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/haber/bakan-vedat-isikhan-asgari-ucrete-ara-zam-kapisini-kapatti-294341
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/haber/aclik-siniri-asgari-ucretle-farki-kapatiyor-16-bin-792-tl-293767
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