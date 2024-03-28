Açlık grevleri için adım atılması çağrısı

Açlık Grevi İzleme ve Takip Koordinasyonu, cezaevlerine dair hazırladığı raporu açıkladı.

MA’nın haberine göre, Van F Tipi, Van Yüksek Güvenlikli, Patnos L Tipi, Ahlat T Tipi, Bayburt T Tipi, Trabzon Beşikdüzü T Tipi ve Rize Kalkandere L Tipi cezaevlerini kapsayan rapor, bugün Van Barosunun Tahir Elçi Konferans Salonu’nda açıklandı.

Açlık Grevi İzleme ve Takip Koordinasyonu’nda şu örgütler yer alıyor: Van Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUAY-DER), Van-Hakkari Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV).

“Kişiye özel uygulama”

Basın toplantısında konuşan ÖHD’den Avukat Medeni Gür, Şubat ayında ziyaret ettikleri cezaevlerinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorununun çözümü talepleriyle başlatılan açlık grevi eylemlerinin sürdüğünü aktardı.

Tecrit uygulamasının yaşam hakkı ihlali olduğuna dikkati çeken Gür, “İmralı Kapalı Ada Hapishanesinde bulunan mahpuslar da Türkiye’nin diğer hapishanelerinde bulunan mahpuslarla aynı haklara sahip oldukları, kişiye özel uygulamaların olamayacağı ve dolayısıyla talep edilen hususun yasal mevzuata açıkça aykırı olan tecrit uygulamasının kaldırılması olduğu açıktır. Hukuk devleti olmanın birincil gereği idarenin ve yürütmeyi elinde bulunduran iktidarın yasalara uymasıdır. İmralı’da uygulanan tam izolasyon hali, infaz hukuku bakımından tecrittir” dedi.

Ulusal ve uluslararası kurumlara çağrı

Gür, Türkiye’nin en önemli sorununun Kürt meselesi olduğunu vurguladı. Bu meselenin demokratik ve barışçıl yollardan çözülmesi için de Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, özgür ve adil insan haklarına dayalı bir hukuk sisteminin yaşam bulmasına bağlı olduğunu söyledi.

Avukat Gür, tecridin kaldırılması için Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurumlara harekete geçme çağrısı yaptı.

Hak ihlalleri Avukat Medeni Gür, kendilerine iletilen hak ihlallerini şöyle sıraladı: · Açlık grevinde olan mahpusların bazı hapishanelerde günlük sağlık kontrollerinin hiç yapılmadığı, sağlık kontrolü yapılan hapishanelerde de revir hekimi tarafından yapılmadığı, bazen sağlık memuru ve bazen de görevli infaz koruma memurlarınca yapıldığı, · Grevde olan mahpuslara bazı hapishanelerde iaşenin hiç verilmediği, bazı hapishanelerde de tuz, şeker ve karbonat verilirken, yoğurt, meyve suyu gibi iaşelerin verilmediği, · Özellikle Van F tipi Kapalı Hapishanesinde grevde olan mahpuslara iaşeler verilmediği gibi mahpusların kendi paraları ile kantinden alışveriş yapmalarına da izin verilmediği ve dolayısıyla hapishane idaresinin bu kısıtlamalarından ötürü açlık grevinin adeta ölüm orucuna dönüşmüş olduğu, · Açlık grevine giren mahpuslar için B1 vitamini hayati önem taşırken, ziyaret edilen hapishanelerin bir kısmında B1 veya B grup komplex vitaminin hiç verilmediği, · Açlık grevleri nedeniyle disiplin soruşturmalarının başlatıldığı, greve giren mahpuslara bazı hapishanelerde kültürel ve spor etkinliklerinden alıkoyma bazı hapishanelerde haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama şeklinde disiplin cezalarının verildiği, · Bazı hapishanelerde ise greve giren mahpusların diğer mahpuslardan özellikle uzaklaştırıldığı ve ayrı bir koğuşa (bölüme) alındığı tespit edildi.

(AS)