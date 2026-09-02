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YT: Yayın Tarihi: 02.09.2026 13:35 2 Eylül 2026 13:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.09.2026 13:39 2 Eylül 2026 13:39
Okuma Okuma:  3 dakika

Açlık grevine başlayan Başaran Aksu: Maden işçilerinin mücadelesi holdingleri ürküttü

Aksu, sendikal hak ve özgürlükler için yürütülen mücadelelerin Türk Ceza Kanunu’nun 216, 217, 217/A ve 299. maddeleri üzerinden bastırılmasına karşı olduğunu belirterek beş talep sıraladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Açlık grevine başlayan Başaran Aksu: Maden işçilerinin mücadelesi holdingleri ürküttü
Başaran Aksu (solda) ve Gökay Çakır, son gözaltıdan salıverildikten sonra/Fotoğraf: Bağımsız Maden-İş
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*Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, tutuklu bulunduğu cezaevinde süresiz açlık grevine başladı.

*Aksu ve Genel Başkan Gökay Çakır, maden işçilerinin Enerji Bakanlığı önündeki direnişi sırasında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 26 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Aksu, 1 Eylül tarihli mektubunda tutuklamaları "sipariş usulü" olarak nitelendirdi ve işçi sendikalarının patronları, devleti eleştirmesinin meşru olduğunu belirtti.

*Türkiye'de sendikal örgütlenmenin önündeki engellere dikkat çeken Aksu, her yıl binlerce işçinin sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarıldığını, ancak hiçbir patronun cezaevinde yatmadığını savundu. Aksu, Anayasa'nın 51. maddesinin ve Sendikalar Kanunu'nun kaldırılmasını, halkın temel haklarının güvence altına alınmasını, Gökay Çakır'ın serbest bırakılmasını ve kendisinin Akhisar Cezaevi'ne sevkini talep etti.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, tutuklu bulunduğu cezaevinde süresiz açlık grevine başladı. Aksu, 1 Eylül tarihli mektubunda tutuklanmalarını “sipariş usulü” olarak nitelendirirken, Gökay Çakır’ın serbest bırakılmasını ve kendisinin Akhisar Cezaevi’ne sevk edilmesini istedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Doruk ve Eti Gümüş Madencilik işçilerinin direnişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürerken, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 26 Ağustos’ta tutuklandı.

Sendika, her iki ismin tutuklanmasına tepki gösterirken, Aksu cezaevinde süresiz açlık grevine başladığını duyurdu.

Aksu, 1 Eylül tarihli mektubunda, işçi sendikalarının patronları, patron örgütlerini, devleti ve siyasi iktidarı eleştirmesinin meşru olduğunu belirterek, “Şayet işçi sendikasının, işçilerin çıkarlarından farklı çıkarlara sahip bu yapıları eleştiremeyecek ve ses çıkaramayacaksa, varlığına da ihtiyaç yoktur” dedi.

“Korkmuyoruz, eğilmiyoruz!” ifadelerini kullanan Aksu, tutuklanmalarının holding merkezleri, patron örgütleri ve “sarı sendika lobilerinin” talebiyle gerçekleştiğini savundu. Aksu, maden işçilerinin Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurumlarına yönelik mücadelesinin ve taleplerinin “örnekleşmesinin” holdingleri ve uluslararası tekelleri rahatsız ettiğini söyledi.

“Tek bir patronun cezaevinde yattığına şahitlik edilmedi”

Türkiye’de sendikal örgütlenmenin önündeki engellere dikkat çeken Aksu, her yıl binlerce işçinin yalnızca sendika üyesi olduğu için işten çıkarıldığını belirtti.

Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesinin işverenlerin sendikal örgütlenmeyi engellemesini suç saydığını hatırlatan Aksu, buna rağmen “tek bir patronun bu suçtan tek bir dakika cezaevinde yattığına” şahit olmadığını söyledi.

Aksu, iş cinayetlerine de dikkat çekerek, her ay en az 200 işçinin yaşamını yitirdiğini ve istisnalar dışında hiçbir holding patronunun iş cinayetleri nedeniyle cezaevinde yatmadığını savundu.

Sendikal yetki süreçlerinin de işçilerin örgütlenmesini engellediğini belirten Aksu, işyerlerinde sendikal çoğunluk sağlanmasına rağmen işverenlerin itiraz hakkının bulunduğunu, bu itirazların yıllarca süren davalara dönüştüğünü ifade etti.

Aksu ayrıca işçilerin greve çıkması halinde grevlerin Cumhurbaşkanı kararlarıyla ertelenebildiğini belirterek, “işçi sınıfının mücadeleci sendikalarla bir çıkış yolu aradığını” söyledi.

“Biz gökten inmedik”

Sendikal mücadelenin toplumsal bir ihtiyacın sonucu olduğunu belirten Aksu, “Biz gökten inmedik! Bu mücadeleler ve sınıfın bu ihtiyaçları bizi öne itti” dedi.

Aksu, mevcut ekonomik koşullarda 28 bin 75 lira 50 kuruşluk asgari ücret ve 23 bin 552 liralık emekli maaşıyla insanların insanca yaşam sürdürebileceğini savunanlara karşı olduklarını belirtti.

İşçiler, köylüler, çiftçiler, esnaflar ve küçük üreticilerle birlikte mücadele çağrısı yapan Aksu, cezaevinde yapabileceği tek şeyin açlık grevine başlamak olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bulunduğum cezaevinde yapabileceğim tek şey olan ve her evdeki açlık tehlikesine işaret etmek, ortak olmak için açlık grevine başladım.”

Aksu’nun talepleri

Aksu, sendikal hak ve özgürlükler için yürütülen mücadelelerin Türk Ceza Kanunu’nun 216, 217, 217/A ve 299. maddeleri üzerinden bastırılmasına karşı olduğunu belirterek beş talep sıraladı.

Aksu’nun talepleri şöyle:

  • Anayasa’nın 51. maddesinin kaldırılması.
  • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun kaldırılması.
  • Halkın barınma, beslenme ve ısınma haklarının güvence altına alınması; bu haklar güvence altına alınmayacaksa “kölelik” ilan edilerek mevcut düzenin yarattığı “riyakârlığa son verilmesi”.
  • Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır’ın derhal serbest bırakılması.
  • Başaran Aksu’nun, sendikanın genel merkezine en yakın cezaevi olduğunu belirttiği Akhisar Cezaevi’ne sevk edilmesi.

Aksu, mektubunda Çakır’ın dört kız çocuğu babası ve 22 yıllık madenci olduğunu, 23 bin 552 lira emekli maaşıyla geçimini sağladığını da belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Başaran Aksu Gökay Çakır Bağımsız Maden-İş Sendikası maden işçileri
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