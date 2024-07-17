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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 14:32
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 14:36
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Açlık grevindeki mahpusların nakil talebi kabul edildi

Açlık grevindeki Cemil Kurt, Erzurum Dumlu 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’ne, Alişan Gül de Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne sevk edildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Açlık grevindeki mahpusların nakil talebi kabul edildi

“Kuyu tipi” şeklinde adlandırılan yüksek güvenlikli cezaevinden başka hapishaneye geçmek için açlık grevinde olan mahpusların talebi kabul edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Hapishane Komisyonu, Cemil Kurt’un, Erzurum Dumlu 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’ne, aynı hapishanedeki Alişan Gül’ün de Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

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Mahpus Nurettin Kaya da, Kurt ve Gül’ün sevk edilmesi için eylemini sürdürüyordu. Nurettin Kaya, Erzurum 1 Nolu Dumlu Yüksek Güvenlikli Cezaevindeyken aynı davadan yargılandığı arkadaşları ile birlikte “kuyu tipi” olmayan bir hapishaneye sevk edilmek talebiyle ölüm orucuna başlamış, ardından Bolu F Tipi Hapishanesine sevk edilmişti.

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(AS)

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