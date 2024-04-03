“Açlık grevindeki mahpusların ihtiyaçları karşılanmıyor”

Açlık Grevi Merkezi İzleme Koordinasyonu, cezaevlerinde, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünün sağlanması talebiyle devam eden açlık grevlerine dair hazırladığı raporu açıkladı.

MA’nın haberine göre, Ankara'daki İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi’nde yapılan açıklamaya, İHD Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban da katıldı.

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tecridin sonlandırılması ve Kürt meselesine demokratik çözüm talebiyle ülke genelinde farklı hapishanelerde tutulan birçok mahpus, 27 Kasım 2023 tarihinde, süreli dönüşümlü açlık grevine başlamıştı.

Rapora göre, açlık grevinin başlamasından bugüne kadar 91 hapishanede en az 1997 mahpus açlık grevi eylemi yaptı. Açlık grevleri en az 5 en fazla 15’er günlük periyotlarla gerçekleştirildi.

Koordinasyon, açlık grevine giren mahpuslara uygun sağlık kontrolleri yapılmadığını, greve uygun iaşeler verilmediğini ve açlık grevine giren mahpusun derhal disiplin soruşturmalarına maruz kaldığını aktardı.

Tespitler

İHD Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Nuray Çevirmen, cezaevlerinde tecrit, işkence, kötü muamele, sevk, disiplin cezaları, ağır hasta mahpusların tedavi edilmemesi, hücre cezaları ve infaz yakma gibi uygulamaların devam ettiğini söyledi.

Çevirmen, raporda yer alan tespitleri şöyle sıraladı:

· Açlık grevinde olan mahpusların bazı hapishanelerde günlük sağlık kontrolleri hiç yapılmadığı, sağlık kontrollerinin yapıldığı hapishanelerde de revir hekimi tarafından yapılmadığı, bazen sağlık memuru ve bazen de görevli infaz koruma memurlarınca yapıldığı,

· Greve uygun iaşeler verilmediği, grevde olan mahpusların bazı hapishanelerde hiç iaşe verilmediği, bazı hapishanelerde de tuz, şeker ve karbonat verilirken, yoğurt, meyve suyu vb. iaşeler verilmediği,

· Vitamin ihtiyacının karşılanmadığı, açlık grevine giren mahpuslar için B1 vitamini hayati önem taşırken, bazı hapishanelerde ise B1 veya B12 komplex vitamini hiç verilmediği,

· Mahpuslara farklı disiplin cezaları verildiği, açlık grevleri nedeniyle disiplin soruşturmaları açılmış, greve giren mahpuslara disiplin cezaları verilmiş, "kültürel ve spor etkinliklerinden alıkoyma” disiplin cezaları verildiği gibi bazı hapishanelerde “haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama” şeklinde disiplin cezaları verildiği,

· Açlık grevi yapan mahpusların “tecrit” uygulamasına maruz kaldığı, özellikle bazı hapishanelerde açlık grevi yapan mahpusların diğer mahpuslardan uzaklaştırıldığı ve ayrı bir koğuşa (bölüme) alındığı tespit edildi.

Açlık Grevi İzleme ve Takip Koordinasyonu’nda şu örgütler yer alıyor: Van Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUAY-DER), Van-Hakkari Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV).

(AS)