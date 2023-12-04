“Açlık grevindeki kardeşim darp edildi”

Ankara’daki Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Hüseyin Karaoğlan, F tipi de dahil başka bir cezaevine nakledilmek talebiyle açlık grevinde.

Bugün açlık grevinin 85. gününde olan Karaoğlan’ın ailesi, son görüş gününde edindikleri bilgileri bianet’e anlattı.

KUYUNUN DİBİNDEKİ İNSAN ANLATTI “Artık tek başınasın”

Suç duyurusunda bulunacaklar

Fatma Karaoğlan, kardeşinin geçen hafta, açlık grevinin 80. günündeyken gardiyanlarca darp edildiğini söyledi:

“Havalandırma dönüşü saldırıya uğradığını anlattı. Zaten 80 gündür aç, hücrede tek başına, bütün ihtiyaçlarını kendisi karşıladığı için çok zayıflamış, sağlığı kritik aşamaya gelmişti. Ondan endişe ederken bir de üstüne saldırıya uğradığını öğrendik. Takati kalmamış, açlık grevinden ayakta zor duran bir insan, canına kastedilecek şekilde saldırıya maruz kalıyor. Görüşten sonra annem cezaevinin müdürüyle görüştü ancak yapacakları bir şey olmadığını beyan ettiler. İdare ve saldırıyı yapan gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

Y TİPİ CEZAEVİ 12 metrekarede tuvalet, banyo, mutfak, yatak

“Ağırlaştırılmış müebbet koşullarında tutuluyor”

Fatma Karaoğlan, kardeşi Hüseyin Karaoğlan’ın cezaevi koşullarını da şöyle anlattı:

“Mart 2023’te bu cezaevine sevk edildi, o tarihten bu yana ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü olmamasına rağmen tek başına, kuyu gibi bir hücrede tutuluyor.

Günün 23 saatini hücrede tek başına geçiriyor, ancak 1 saat havalandırmaya çıkarılıyor. Havalandırma da aynı şekilde kuyu gibi bir yer, yanına su alınmasına dahi izin verilmiyor. Kimse ile temas etmeyecek şekilde hücre dışında bir kuyuya ‘hava almaya’ çıkarılıyor. Mektupları verilmiyor, arkadaş görüşçüleri kabul edilmedi, yasal hakkı olan sohbete çıkarılmıyor.

“İnsan sesine, yüzüne hasret”

Bulunduğu hücrede küçük bir cam, o da sık tel örgü ile kaplı bir kafes, güneş göremiyor, hava almıyor, çamaşırlarını kurutacak alanı yok. İnsan sesine, yüzüne hasret, yani canlı canlı mezara konulmuş gibi. Hücresinde iki kolunu yana açamadığını ya duvara ya ranzaya çarptığını söylüyor.”

“Kardeşim hücrede insan sesinden mahrum”

Sadece “normal” bir hapishaneye geçmek istiyor

(AS)