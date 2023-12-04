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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023 12:35
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2023 12:36
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“Açlık grevindeki kardeşim darp edildi”

Sincan’da tutulan Hüseyin Karaoğlan, yüksek güvenlikli cezaevinden başka bir hapishaneye geçiş talebiyle başlattığı açlık grevinin 85. gününde.

Ayça Söylemez
Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/04/aclik-grevindeki-kardesim-darp-edildi.jpg

Ankara’daki Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan Hüseyin Karaoğlan, F tipi de dahil başka bir cezaevine nakledilmek talebiyle açlık grevinde.

Bugün açlık grevinin 85. gününde olan Karaoğlan’ın ailesi, son görüş gününde edindikleri bilgileri bianet’e anlattı.

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Suç duyurusunda bulunacaklar

Fatma Karaoğlan, kardeşinin geçen hafta, açlık grevinin 80. günündeyken gardiyanlarca darp edildiğini söyledi:

“Havalandırma dönüşü saldırıya uğradığını anlattı. Zaten 80 gündür aç, hücrede tek başına, bütün ihtiyaçlarını kendisi karşıladığı için çok zayıflamış, sağlığı kritik aşamaya gelmişti. Ondan endişe ederken bir de üstüne saldırıya uğradığını öğrendik. Takati kalmamış, açlık grevinden ayakta zor duran bir insan, canına kastedilecek şekilde saldırıya maruz kalıyor. Görüşten sonra annem cezaevinin müdürüyle görüştü ancak yapacakları bir şey olmadığını beyan ettiler. İdare ve saldırıyı yapan gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

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“Ağırlaştırılmış müebbet koşullarında tutuluyor”

Fatma Karaoğlan, kardeşi Hüseyin Karaoğlan’ın cezaevi koşullarını da şöyle anlattı:

“Mart 2023’te bu cezaevine sevk edildi, o tarihten bu yana ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü olmamasına rağmen tek başına, kuyu gibi bir hücrede tutuluyor.

Günün 23 saatini hücrede tek başına geçiriyor, ancak 1 saat havalandırmaya çıkarılıyor. Havalandırma da aynı şekilde kuyu gibi bir yer, yanına su alınmasına dahi izin verilmiyor. Kimse ile temas etmeyecek şekilde hücre dışında bir kuyuya ‘hava almaya’ çıkarılıyor. Mektupları verilmiyor, arkadaş görüşçüleri kabul edilmedi, yasal hakkı olan sohbete çıkarılmıyor.

“İnsan sesine, yüzüne hasret”

Bulunduğu hücrede küçük bir cam, o da sık tel örgü ile kaplı bir kafes, güneş göremiyor, hava almıyor, çamaşırlarını kurutacak alanı yok. İnsan sesine, yüzüne hasret, yani canlı canlı mezara konulmuş gibi. Hücresinde iki kolunu yana açamadığını ya duvara ya ranzaya çarptığını söylüyor.”

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(AS)

cezaevi koşulları yüksek güvenlikli cezaevleri
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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