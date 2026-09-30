Açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri için imza kampanyası

Grup Yorum üyeleri Cem Dursun ve Cemil Kurt’un cezaevlerinde sürdürdükleri açlık grevine dikkat çekmek ve taleplerinin karşılanması için imza kampanyası başlatıldı.

Grup Yorum emekçisi Cem Dursun'un "Kuyu Tipi" mektubuna sansür

Dursun ve Kurt, Marmara 6 No’lu L Tipi Kapalı Hapishanesi’nde “kuyu tipi tecrit” uygulamasına karşı 29 Nisan’da süresiz açlık grevine başladı.

Grup Yorum, iki tutuklunun taleplerinin karşılanması için kamuoyuna dayanışma çağrısı yaptı.

Grubun açıklamasında, Dursun ve Kurt’un cezaevindeki koşullar nedeniyle açlık grevine başladığı belirtilerek şu talepler sıralandı:

“Emekçilerimiz Cem Dursun ve Cemil Kurt, özel hayatın gizliliği ve mahremiyet hakkını ihlal eden kameranın kaldırılmasını, maruz kaldıkları ‘kuyu tipi tecrit’in son bulmasını istiyorlar. Tutuldukları 8,2 metrekarelik hücrelerin kapılarının kilitlerinin açılarak koğuşun ortak yaşam alanını, mutfak tezgâhını ve havalandırmasını kullanmak istiyorlar. İşte bu haklı talepler için süresiz açlık grevindeler.”

Grup Yorum, Dursun ve Kurt’un taleplerinin kabul edilmesi için başlatılan imza kampanyasına destek verilmesini istedi.

50 kişi imza verdi

Kampanyaya oyuncu Nur Sürer, şair Ahmet Can Akyol, yazar Cezmi Ersöz, oyuncu Defne Halman, müzisyen Efkan Şeşen, yazar Fatoş Güney, şair İbrahim Karaca, gazeteci-yazar İbrahim Varlı, eski milletvekili Dilşat Cambaz Kaya, şair-yazar Şükrü Erbaş, yazar ve oyuncu Orhan Alkaya ile oyuncu Orhan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 50 kişi imza verdi.

Grup Yorum, kamuoyuna yaptığı çağrıda Dursun ve Kurt’un taleplerinin karşılanması için dayanışmanın büyütülmesini istedi.

(EMK)