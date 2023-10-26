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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 17:18
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 17:32
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ANKARA'DA YARGILANAN 11 KÜRT GAZETECİ

Açık tanık ifadesini okumadan imzalamış

Ankara'da yargılanan gazeteciler aleyhinde ifade veren tanık Hüseyin Durudeniz, “Ben emniyette ifade verirken, bana fotoğraflar gösteriliyordu. O sırada emniyetten bir kişi de yazıyordu. Benim o yazıyı görme ihtimalim yok. Daha sonra dosya haline dönüştürülüp bana getirildi, imzaladım” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/acik-tanik-ifadesini-okumadan-imzalamis.jpg
Fotoğraf: Hikmet Adal / bianet (16 Mayıs'taki ilk duruşmadan)

Ankara’da, Mezopotamya Ajansı (MA) ve JİNNEWS’ten 11 gazeteci ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davada bugün üçüncü duruşma hakim karşısına çıktı.

MLSA'dan Hayri Demir'in aktardığına göre Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmada tanık olarak gazeteciler aleyhine ifade veren Hüseyin Durudeniz’i dinledi.

Tutuklu olduğu Kandıra Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Durudeniz ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla etkin pişmanlıktan yararlanarak ceza aldığını ve hüküm özlü olarak cezaevinde bulunduğunu söyledi.

Durudeniz, MA ve JİNNEWS’i Türkiye’de faaliyet yürüten ajanslar olarak bildiğini, ajansların ‘örgüt ajansı’ olup olmadığını bilmediğini, şayet ajanslar hakkında bir soruşturma olmuş olsaydı şu ana kadar kapatılmış olmaları gerektiğini söyledi.

Dosyadaki gazetecileri gerçek isimleriyle tanımadığını ekleyen Durudeniz, örgüte katılanların ‘kod isimleri’ olduğunu söyledi. Durudeniz, “Bu gazeteciler para karşılığında çalışıyor. Ancak örgütte gönüllülük esastır” diye konuştu.

İfadesini reddetti

Ayrıca gazetecilerin bağlantıları, hangi faaliyetleri yürüttükleri konusunda bilgisinin olmadığını ifade etti.

Mahkeme başkanı Durudeniz’e daha önce verdiği ifadeyi hatırlatarak, “Doğru mu?” diye sordu. Bunun üzerine Durudeniz ifadesini inkar ederek “Bu tarzda bir ifade vermedim. Eski örgüt üyesi olduğum için kod isimle bilme imkânım var. Bunun dışında gerçek isim bilmiyorum” dedi.

Bu sırada mahkeme başkanı, gazetecilerin fotoğraflarını göstererek, Durudeniz’e teşhis yaptırmak istedi. Duruma karşı çıkan gazetecilerin avukatı Özgür Erol, “Sanığın daha önce yapmış olduğu teşhis yoksa, teşhis yasalara uygun yapılmalıdır” dedi. Tek bir fotoğraf üzerinden teşhis yapılamayacağını söyledi. İtiraza karşılık mahkeme başkanı fotoğraf ile teşhis yaptırmaktan vazgeçti.

Mahkeme başkanı ardından, “İfadenizin altında imzanız var. Neden böyle bir çelişki ortaya çıktı?” sorusunu yöneltti. Durudeniz, “Ben emniyette ifade verirken, bana fotoğraflar gösteriliyordu. O sırada emniyetten bir kişi de yazıyordu. Benim o yazıyı görme ihtimalim yok. Daha sonra dosya haline dönüştürülüp bana getirildi, öyle imzaladım” yanıtını verdi.

Daha sonra beyanda bulunan avukat Özgür Erol, Durudeniz’in beyanlarının sağlıklı olmadığını söyledi. Durudeniz’in ifadesinin kendisine ait olmadığını söylediğini hatırlatan Erol, tüm tanıkların dinlenmesinin ardından kapsamlı beyanda bulanacaklarını söyledi.

Avukat Şevin Kaya da, gazetecilerin el konulan dijital materyallerinin iade edilmesini talep etti. Ara karar kuran mahkeme bugünkü duruşmaya gelmeyen tanık Özgür Baran’ın bir sonraki celsede hazır edilmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Dijital materyallerin iadesi talebini ise mahkeme hükümle karar verilmek üzere reddetti. Davanın bir sonraki duruşması 18 Ocak 2024’te gçrülecek.

Yargılanan gazeteciler

Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA Ankara Haber Şefi Deniz Nazlım, MA muhabirleri Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, JinNews muhabirleri Habibe Eren, Öznur Değer ve adli kontrolle serbest bırakılan MA muhabiri Zemo Ağgöz ile eski MA stajyeri Mehmet Günhan.

Suçlamalar neler?

Gazeteciler “örgüt üyeliği” ile suçlanıyor. 210 sayfalık iddianamede suçlamalara gazeteciler çalıştıkları haber ajansları, çalıştıkları kurumun editoryal politikası ve haberleri, haberlerde kullanılan dil, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, iş yeri ve ev baskınlarında ele geçirildiği ve yasaklı olduğu iddia edilen kitap ve dergiler, haber takibi için katıldıkları etkinlikler, meslektaşları ve haber kaynakları ile yaptıkları telefon görüşmeleri, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği üyelikleri delil olarak gösteriliyor.

İddianamede 129 haber, MA’nın “Basın Komitesi”ne bağlı yayın yaptığı iddiasına delil olarak gösteriliyor. Van ve Hakkari’de yoğun kar yağışında yolların kapandığına dair 18 Ocak 2021 tarihli haber de ‘suç delili’ olarak iddianamede yer alıyor.

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(HA)

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