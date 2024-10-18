"Açık Radyo’nun kapatılması toplumu benzersiz ve bağımsız bir sesten mahrum bırakacak"

Ulusal ve uluslararası 62 basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu ile sivil toplum örgütü, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Açık Radyo’nun karasal yayın lisansını iptal etmesine karşı bildiri yayımladı.

Kuruluşlar ‘lisans iptal kararının kaldırılmasını’ ve eleştirel, bağımsız kuruluşlara yönelik sansüre son vermesini talep etti. “Açık Radyo’nun susturulması Türkiye’de bağımsız radyo yayıncılığına ağır bir darbedir” dedi.

Açık Radyo’nun uzun zamandır Türkiye’de ifade özgürlüğünün hayati bir kaynağı olduğunu belirten kuruluşlar, kanalın son otuz yıldır savaş ve barıştan çevre ve iklim mücadelelerine, halk sağlığına, cinsiyet eşitliğine ve çok kültürlülüğe kadar uzanan önemli konulardaki tartışmalar için vazgeçilmez bir alan sağladığını kaydetti.

RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti

Lisans iptalinin sadece Açık Radyo’nun geleceğini değil, aynı zamanda Türkiye’deki bağımsız medyanın varlığını da tehdit ettiğini savundu. Hükümeti ve RTÜK’ü Anayasayı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi doğrultusunda basın ve ifade özgürlüğünü koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

“Türkiye’deki medya kuruluşları, kamuyu ilgilendiren konularda yaptırım korkusu olmaksızın tartışmaya olanak sağlamakta özgür olmalıdır” dedi:

“Türkiye’nin yayın düzenleyicisi RTÜK’ün Açık Radyo’nun lisansını iptal etme kararı, medya özgürlüğü ve halkın bilgiye erişimi açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu kararla birlikte, Açık Radyo artık 95.0 FM frekansında yayın yapamayacak. Bu karar, istasyonun geleneksel radyo kanalları aracılığıyla dinleyicilerine ulaşmasını etkili bir şekilde sınırlayacak ve halkın farklı görüş ve bilgilere erişimini kısıtlayacaktır. Açık Radyo‘nun karasal yayın lisansının radyonun Kasım ayında 30. yayın yılına yaklaşırken iptal edilmesi, Türkiye’nin bağımsız medyayı susturma çabalarında ciddi bir tırmanışı temsil etmektedir. Bu karar, Türkiye Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan ifade özgürlüğünün doğrudan ihlâli niteliğindedir. Çok sesliliğe adanmış bağımsız bir platform olan Açık Radyo’nun kapatılması, toplumu benzersiz ve bağımsız bir sesten mahrum bırakacaktır. Aşağıda imzası bulunan basın ve ifade özgürlüğü, medya ve sivil toplum kuruluşları olarak, RTÜK’ü medyada çoğulculuğu ve ifade özgürlüğünü koruma görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. Açık Radyo’nun yayın lisansının iptaline yönelik kararını derhal geri çekmesini ve Açık Radyo gibi eleştirel ve bağımsız kuruluşlara yönelik sansüre son vermesini talep ediyoruz.

İmzacılar şöyle:

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

AGOS

Aposto

Apoyevmatini Gazetesi

Aras Yayıncılık

ARTICLE 19 Avrupa

Articolo 21

Aso Press

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)

BirGün Gazetesi

Botan International

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Danimarka PEN

Democracy Now!

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG)

Diken

dokuz8HABER

Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği

Dünya Mirası Adalar

Fayn

Freedom House

Gazete Duvar

Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ)

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC)

Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO)

Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

IFEX

IPS İletişim Vakfı / Bianet (IPS/BIA)

İnsan Hakları Derneği (İHD)

İstos Yayın

Journo.com.tr

Kaos GL

Kapsül

Marksist.org

Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)

Medya ve Göç Derneği (MGD)

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG)

Munzur Press

OBC Transeuropa (OBCT)

Olmaz Media

PEN Amerika

PEN İsveç

PEN Kanada

PEN Norveç

Podfresh

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği

Scrolli

Sivil Alan Araştırmaları Derneği

Teyit

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

T24

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ)

Uluslararası PEN

Velvele.net

Voys Media

Yabancı Medya Derneği (FMA)

Yapay Gündem

Yurttaşlık Derneği

Women Press Freedom

(HA)