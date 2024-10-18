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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 16:09
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2024 16:17
3 dk Okuma

"Açık Radyo’nun kapatılması toplumu benzersiz ve bağımsız bir sesten mahrum bırakacak"

62 medya, basın, ifade özgürlüğü kuruluşu ile sivil toplum örgütü bir Açık Radyo bildirisine imza attı. RTÜK'ten lisans iptal kararını kaldırılmasını ve hükümetten eleştirel, bağımsız kuruluşlara yönelik sansüre son vermesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Açık Radyo’nun kapatılması toplumu benzersiz ve bağımsız bir sesten mahrum bırakacak"

Ulusal ve uluslararası 62 basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu ile sivil toplum örgütü, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Açık Radyo’nun karasal yayın lisansını iptal etmesine karşı bildiri yayımladı.

Kuruluşlar ‘lisans iptal kararının kaldırılmasını’ ve eleştirel, bağımsız kuruluşlara yönelik sansüre son vermesini talep etti. “Açık Radyo’nun susturulması Türkiye’de bağımsız radyo yayıncılığına ağır bir darbedir” dedi.

Açık Radyo’nun uzun zamandır Türkiye’de ifade özgürlüğünün hayati bir kaynağı olduğunu belirten kuruluşlar, kanalın son otuz yıldır savaş ve barıştan çevre ve iklim mücadelelerine, halk sağlığına, cinsiyet eşitliğine ve çok kültürlülüğe kadar uzanan önemli konulardaki tartışmalar için vazgeçilmez bir alan sağladığını kaydetti.

RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti
RTÜK, Açık Radyo’nun yayınını kesti
16 Ekim 2024

Lisans iptalinin sadece Açık Radyo’nun geleceğini değil, aynı zamanda Türkiye’deki bağımsız medyanın varlığını da tehdit ettiğini savundu. Hükümeti ve RTÜK’ü Anayasayı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi doğrultusunda basın ve ifade özgürlüğünü koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

“Türkiye’deki medya kuruluşları, kamuyu ilgilendiren konularda yaptırım korkusu olmaksızın tartışmaya olanak sağlamakta özgür olmalıdır” dedi:

“Türkiye’nin yayın düzenleyicisi RTÜK’ün Açık Radyo’nun lisansını iptal etme kararı, medya özgürlüğü ve halkın bilgiye erişimi açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu kararla birlikte, Açık Radyo artık 95.0 FM frekansında yayın yapamayacak. Bu karar, istasyonun geleneksel radyo kanalları aracılığıyla dinleyicilerine ulaşmasını etkili bir şekilde sınırlayacak ve halkın farklı görüş ve bilgilere erişimini kısıtlayacaktır.

Açık Radyo‘nun karasal yayın lisansının radyonun Kasım ayında 30. yayın yılına yaklaşırken iptal edilmesi, Türkiye’nin bağımsız medyayı susturma çabalarında ciddi bir tırmanışı temsil etmektedir. Bu karar, Türkiye Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan ifade özgürlüğünün doğrudan ihlâli niteliğindedir. Çok sesliliğe adanmış bağımsız bir platform olan Açık Radyo’nun kapatılması, toplumu benzersiz ve bağımsız bir sesten mahrum bırakacaktır.

Aşağıda imzası bulunan basın ve ifade özgürlüğü, medya ve sivil toplum kuruluşları olarak, RTÜK’ü medyada çoğulculuğu ve ifade özgürlüğünü koruma görevini yerine getirmeye davet ediyoruz. Açık Radyo’nun yayın lisansının iptaline yönelik kararını derhal geri çekmesini ve Açık Radyo gibi eleştirel ve bağımsız kuruluşlara yönelik sansüre son vermesini talep ediyoruz.

İmzacılar şöyle:

  • Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)
  • AGOS
  • Aposto
  • Apoyevmatini Gazetesi
  • Aras Yayıncılık
  • ARTICLE 19 Avrupa
  • Articolo 21
  • Aso Press
  • Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)
  • Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)
  • BirGün Gazetesi
  • Botan International
  • Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
  • Danimarka PEN
  • Democracy Now!
  • Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG)
  • Diken
  • dokuz8HABER
  • Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneği
  • Dünya Mirası Adalar
  • Fayn
  • Freedom House
  • Gazete Duvar
  • Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)
  • Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ)
  • Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ)
  • Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC)
  • Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO)
  • Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
  • IFEX
  • IPS İletişim Vakfı / Bianet (IPS/BIA)
  • İnsan Hakları Derneği (İHD)
  • İstos Yayın
  • Journo.com.tr
  • Kaos GL
  • Kapsül
  • Marksist.org
  • Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
  • Medya ve Göç Derneği (MGD)
  • Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)
  • Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG)
  • Munzur Press
  • OBC Transeuropa (OBCT)
  • Olmaz Media
  • PEN Amerika
  • PEN İsveç
  • PEN Kanada
  • PEN Norveç
  • Podfresh
  • Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği
  • Scrolli
  • Sivil Alan Araştırmaları Derneği
  • Teyit
  • Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)
  • T24
  • Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ)
  • Uluslararası PEN
  • Velvele.net
  • Voys Media
  • Yabancı Medya Derneği (FMA)
  • Yapay Gündem
  • Yurttaşlık Derneği
  • Women Press Freedom

(HA)

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