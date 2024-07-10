Açık Radyo: Mahkeme yürütmeyi durdurdu

Açık Radyo yönetimi, kapatma kararının ardından bir kez daha kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı. 28 Haziran 2024 tarihli ilk açıklamada söz edilen hukuk mücadelesinin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamanın hukuksalsüreç ile ilgili bölümünde, "Belirtilen süreçte, yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin davanın görüldüğü İdare Mahkemesi tarafından, davaya konu işlem, program yayınının durdurulmasına yönelik olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunduğundan, davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır." denildi.

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Açık Radyo yönetimi, yargı yolunun dışında Radyo ve Televizyon Kurulu'na da başvurulduğu bilgisini de paylaştı.

Destek olanlara ise "Son olarak, diğer açıklamalarımızda da tekrar tekrar belirtmeye çalıştığımız üzere; bugüne kadar her zaman yanımızda olan siz sevgili dinleyicilerimizin, dostlarımızın, programcılarımızın, bu süreçte katlanarak artan desteği bizler için ölçülemez değerdedir. Bu vesileyle, çeşitli mecralardaki yazılarıyla, görüşleriyle konuyu kamuoyu gündemine taşıyan, sosyal medya paylaşımlarıyla konunun daha çok kişiye ulaşmasına vesile olan, Açık Radyo’yu ziyaret eden, çeşitli yollarla tarafımıza ulaşarak duygularını ve desteklerini paylaşan herkese tek tek teşekkür etmekteyiz." denilerek teşekkür edildi. (Mİ)