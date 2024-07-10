ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
MEDYA
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 22:17
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2024 13:06
2 dk Okuma

RTÜK'ÜN 'YAYIN DURDURMA' VE 'PARA CEZASI' KARARI

Açık Radyo: Mahkeme yürütmeyi durdurdu

Yayın durdurma cezası kararına uymadığı gerekçesiyle yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo hukuk mücadelesini sürdürüyor. Radyo adına yapılan açıklama, süreç hakkında bilgi verilirken destek olanlara bir kez daha teşekkür edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Açık Radyo: Mahkeme yürütmeyi durdurdu

Açık Radyo yönetimi, kapatma kararının ardından bir kez daha kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı. 28 Haziran 2024 tarihli ilk açıklamada söz edilen hukuk mücadelesinin başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamanın hukuksalsüreç ile ilgili bölümünde, "Belirtilen süreçte, yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin davanın görüldüğü İdare Mahkemesi tarafından, davaya konu işlem, program yayınının durdurulmasına yönelik olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunduğundan, davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır." denildi.

RTÜK'ten ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya yayın durdurma cezası
RTÜK'ten ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi nedeniyle Açık Radyo’ya yayın durdurma cezası
29 Haziran 2024

Açık Radyo yönetimi, yargı yolunun dışında Radyo ve Televizyon Kurulu'na da başvurulduğu bilgisini de paylaştı. 

Destek olanlara ise "Son olarak, diğer açıklamalarımızda da tekrar tekrar belirtmeye çalıştığımız üzere; bugüne kadar her zaman yanımızda olan siz sevgili dinleyicilerimizin, dostlarımızın, programcılarımızın, bu süreçte katlanarak artan desteği bizler için ölçülemez değerdedir. Bu vesileyle, çeşitli mecralardaki yazılarıyla, görüşleriyle konuyu kamuoyu gündemine taşıyan, sosyal medya paylaşımlarıyla konunun daha çok kişiye ulaşmasına vesile olan, Açık Radyo’yu ziyaret eden, çeşitli yollarla tarafımıza ulaşarak duygularını ve desteklerini paylaşan herkese tek tek teşekkür etmekteyiz." denilerek teşekkür edildi. (Mİ)

515 yurttaştan RTÜK'e Açık Radyo çağrısı: İfade özgürlüğüne daha fazla zarar vermeyin
515 yurttaştan RTÜK'e Açık Radyo çağrısı: İfade özgürlüğüne daha fazla zarar vermeyin
8 Temmuz 2024
açık radyo RTÜK
ilgili haberler
Basın ve ifade özgürlüğü kuruluşları, RTÜK’ün Açık Radyo’yu susturmasını kınadı
Bugün 10:16
/haber/basin-ve-ifade-ozgurlugu-kuruluslari-rtukun-acik-radyoyu-susturmasini-kinadi-297374
Açık Radyo ve kainatın sesleri
8 Temmuz 2024
/yazi/acik-radyo-ve-kainatin-sesleri-297230
RTÜK üyesi Necdet İpekyüz'ün 'Açık Radyo' kararına şerhi
5 Temmuz 2024
/haber/rtuk-uyesi-necdet-ipekyuz-un-acik-radyo-kararina-serhi-297175
TTB: Açık Radyo’nun lisansının iptali halk sağlığına da zararlı
5 Temmuz 2024
/haber/ttb-acik-radyonun-lisansinin-iptali-halk-sagligina-da-zararli-297160
RTÜK’ten Açık Radyo açıklaması: Yayın lisansının iptal edilmesi mevzuat gereğidir
4 Temmuz 2024
/haber/rtukten-acik-radyo-aciklamasi-yayin-lisansinin-iptal-edilmesi-mevzuat-geregidir-297135
Açık Radyo: Evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayın hayatına devam edeceğiz
4 Temmuz 2024
/haber/acik-radyo-evrensel-gazetecilik-ilkeleri-dogrultusunda-yayin-hayatina-devam-edecegiz-297109
Açık Radyo’nun lisansının iptal edilmesine tepkiler: RTÜK bir söylem dayatma kuruludur
3 Temmuz 2024
/haber/acik-radyonun-lisansinin-iptal-edilmesine-tepkiler-rtuk-bir-soylem-dayatma-kuruludur-297095
RTÜK, Açık Radyo'nun lisansını mahkeme kararını beklemeden iptal etmiş
3 Temmuz 2024
/haber/rtuk-acik-radyo-nun-lisansini-mahkeme-kararini-beklemeden-iptal-etmis-297084
ilgili haberler
Basın ve ifade özgürlüğü kuruluşları, RTÜK’ün Açık Radyo’yu susturmasını kınadı
Bugün 10:16
/haber/basin-ve-ifade-ozgurlugu-kuruluslari-rtukun-acik-radyoyu-susturmasini-kinadi-297374
Açık Radyo ve kainatın sesleri
8 Temmuz 2024
/yazi/acik-radyo-ve-kainatin-sesleri-297230
RTÜK üyesi Necdet İpekyüz'ün 'Açık Radyo' kararına şerhi
5 Temmuz 2024
/haber/rtuk-uyesi-necdet-ipekyuz-un-acik-radyo-kararina-serhi-297175
TTB: Açık Radyo’nun lisansının iptali halk sağlığına da zararlı
5 Temmuz 2024
/haber/ttb-acik-radyonun-lisansinin-iptali-halk-sagligina-da-zararli-297160
RTÜK’ten Açık Radyo açıklaması: Yayın lisansının iptal edilmesi mevzuat gereğidir
4 Temmuz 2024
/haber/rtukten-acik-radyo-aciklamasi-yayin-lisansinin-iptal-edilmesi-mevzuat-geregidir-297135
Açık Radyo: Evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayın hayatına devam edeceğiz
4 Temmuz 2024
/haber/acik-radyo-evrensel-gazetecilik-ilkeleri-dogrultusunda-yayin-hayatina-devam-edecegiz-297109
Açık Radyo’nun lisansının iptal edilmesine tepkiler: RTÜK bir söylem dayatma kuruludur
3 Temmuz 2024
/haber/acik-radyonun-lisansinin-iptal-edilmesine-tepkiler-rtuk-bir-soylem-dayatma-kuruludur-297095
RTÜK, Açık Radyo'nun lisansını mahkeme kararını beklemeden iptal etmiş
3 Temmuz 2024
/haber/rtuk-acik-radyo-nun-lisansini-mahkeme-kararini-beklemeden-iptal-etmis-297084
Sayfa Başına Git