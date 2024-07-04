Açık Radyo: Evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yayın hayatına devam edeceğiz

Açık Radyo, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) lisansını iptal etmesi üzerine açıklama yaptı.

Kararın henüz kendilerine tebliğ edilmediğini belirten Açık Radyo, 24 Nisan’daki “Ermeni soykırımı” ifadesi nedeniyle yayın durdurmayla beraber verilen para cezası için taksitlendirme talebinde bulunduklarını belirtti.

RTÜK’ün talebi kabul etmesi üzerine de ilk taksiti ödedikleri bilgisini verdi. Yasaya karşı direnmek ve yargı yolu dışında cezaya karşı gelmek gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade eden kanal, “İyi niyetli bir süreç sürdürmeye çalıştığımız ortadır” dedi. Ardından da şöyle devam etti:

Gelinen noktada, Açık Gazete programındaki ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında olduğu tartışmasız bulunan bir ifadeden yola çıkarak Açık Radyo'nun yayın izninin iptali noktasına gelinmesi kabul edilemez bir durumdur. Anılan kararla ilgili yasal müracaatlar elbette ki yapılacaktır. Bununla beraber, 30 yıldan beri yayın hayatına devam eden Açık Radyo, bundan sonra da aynı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda, aynı sorumlulukla yayın hayatına devam edecektir. Bugüne kadar her zaman yanımızda bulunan siz sevgili dinleyicilerimiz ve dostlarımız ile bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı duygular ile beraber olmaya devam edeceğiz.

Ne olmuştu?

RTÜK, 22 Mayıs’taki Üst Kurul toplantısında, Açık Radyo’ya hem beş kez yayın durdurma hem de 189 bin 282 TL para cezası verdi.

Gerekçe 24 Nisan’daki Açık Gazete programında konuğun “… Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. Yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da yasaklandı biliyorsunuz Ermeni soykırım anması” ifadeleriydi. RTÜK, bu ifadeyle kanalın ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahrik’ ettiğini savundu.

Açık Radyo, RTÜK’e başvurarak para cezasını taksitlendirdi. Ancak yayın durdurmadı. Bunun üzerine 3 Temmuz’da toplanan RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti.

Üst Kurul cezayı, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32. maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen "...Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir" hükmü uyarınca uyguladı.

(HA)