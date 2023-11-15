Açık Radyo 29 yaşında: 'Merhaba Kainat!'

İstanbul ve çevresine yayın yapan Açık Radyo, 29. yaşını kutluyor. 13 Kasım 1995'te kurulan radyo, o zamandan beri 1406 programcı 1261 farklı programla var olmaya devam ediyor.

58. yayın dönemi itibarıyla Açık Radyo’da 229 programcı tarafından hazırlanan 143 program var. 11 yeni program ve 20 yeni programcı Açık Radyo ailesine katıldı. Geçmiş yayın dönemlerinden ise 7 programcı yeniden Açık Radyo mikrofonlarının başında olacak.

Yeni ve yeniden programlar şöyle:

Sağkalım

15 günde 1 Pazartesi 15.30’da. Hazırlayan ve sunanlar: Nezih Başgelen ve Ebru Güzel. Sağkalım, çevresel sorunlar, ekoloji, tarih, arkeoloji ve insanı içeren bütüncül bir perspektifle, doğa kültürü temasını merkeze alan bir radyo programı.



Yürüye Yürüye

15 günde 1 Salı 14.00’te. Hazırlayan ve sunan: Kudret Çobanlı. Yürüye Yürüye programı, yürümenin çeşitli yönlerini, tarihini ve toplumsal etkilerini inceleyen bir sesli düşünme denemesi.



Küçük Düşünürler Topluluğu

15 günde 1 Salı 16.00’da. Hazırlayan ve sunan: Özge Özdemir. Küçük Düşünürler Topluluğu kısa bir aranın ardından tekrar Açık Radyo’da. Çocuklar, Dr. Özge Özdemir'in kolaylaştırıcılığı eşliğinde felsefi sorular üzerine düşünmeye ve tartışmaya devam ediyor.



Hüsnükabul

Açık Gazete’de Yeni Köşe Çarşamba 9.30’da. Hazırlayan ve sunanlar: Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Waseem Ahmad Siddiqui. Hüsnükabul programı insanların "öteki” ile (başkalarıyla) ile olan biraradalık ilişkilerini tartışan bir radyo programı.

İşler ve Günler

15 günde 1 Çarşamba 11.00. Hazırlayan ve sunan: Rahmi Öğdül. Gündelik hayata, zaman ve mekâna, kültür ve sanata dair konuşmalar.



Caz Bas

Çarşamba 20.00’de. Hazırlayan ve sunan: Kerim Emre Türkoğlu. Caz Bas programında Kerim Emre Türkoğlu basçıların hayatlarına ve müziklerine odaklanıyor.

Dip Dalga

Çarşamba 00.00’da. Hazırlayan ve sunan: Berk Sayan. Dip Dalga programında Berk Sayan her bölümde yeni yayınlanan albümler, konserler, önemli yıldönümleri ve diğer önemli vesilelerle bağlantılı olarak belirli bir sanatçı veya albümü ele alıyor.

Açık Masa

Açık Dergi içinde 15 günde 1 Perşembe 19.30’da. Hazırlayan ve sunanlar: Mürüvvet Türkyılmaz, Rafet Arslan ve Deniz Örnek. Türkyılmaz bu dönem, Rafet Arslan ve Deniz Örnek’in de katılımıyla farklı disiplinlerden gelen sanatçılarla söyleşiyor.

Bilim Sohbetleri

15 günde bir cuma sabahları 10.00’da. Hazırlayan ve Sunanlar: Ali Alpar, Defne Üçer Şaylan ve Müsemma Sabancıoğlu. Hukuk, eğitim, siyaset, sağlık, ekonomi gibi farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getiren bir radyo programı.



Ekokozmopolitan

Açık Dergi içinde 15 günde 1 Cuma 19.30’da. Hazırlayan ve Sunan: Deniz Gündoğan İbrişim. Küreselleşen dünyada yerel, kültürel ve ekolojik ağlar aracılığıyla insanlar ve diğer canlılarla kurduğu ilişkileri inceleniyor.



Kopuk Bağlar

Açık Dergi içinde 15 günde 1 Cuma 19.30’da. Hazırlayan ve sunanlar: Fatma Genç ve Hasan Ateş. Günlük hayatta sıradan görünen nesnelerin, ürünlerin ve metaların tarihsel dönüşümü ele alınıyor.

Alan Kod 212

Cuma 00.00’da. Yakın zamanda hayatını kaybeden Batu Boran’ın anısına Alan Kod 212 tekrar yayında. Manhattan ve İstanbul Rumeli yakasının telefon alan kodlarının birbiriyle aynı olmasından yola çıkan program, müziğin bu iki başkentini disco-funk köklerine sıkı sıkıya bağlı setlerle birbirine bağlıyor.



Sadânüvis

Cumartesi 15.00’te. Hazırlayan ve sunan: Cemal Ünlü. Fonograf, gramofon ve taş plak kayıtları.



New Retro

Cumartesi 22.00’de. Hazırlayan ve sunan: Batu Örçal. "New Retro" adı verilen müzik tarzı, özellikle 80'lerin synth müziği ve retro etkilerini içeren, farklı alt türlerle çeşitlenen bir akımı temsil ediyor. Batu Örçal programda bu tarzın kökenlerini ve günümüzde Avrupa'da yeniden canlandırılan yönlerini keşfediyor.



Blues’un sakin devi J.J. Cale

Pazar 18.00’de. Hazırlayan ve sunan: Haldun Dostoğlu. Blues’un efsanevi isimlerinden şarkıcı, besteci JJ Cale’in yaşamı ve müziğinin derinlemesine incelendiği bir radyo programı. (AÖ)