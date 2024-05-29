Açık havada sinema keyfi: 'Müzede Suare'

Sakıp Sabancı Müzesi, açık havada sinema gösterimlerine devam ediyor. Bu yıl, Sabancı Vakfı’nın katkıları ve Başka Sinema işbirliğiyle düzenlenecek "Müzede Suare: Başka Renkler, Sesler, Yüzler" açık hava film gösterimleri, dünya sinemasından ödüllü yapımları, bağımsız yerli ve yabancı filmleri kapsayan programıyla 4-9 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak. Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ta gerçekleşecek gösterimler 21.15'te başlayacak.

4 Haziran: Yurt | 2023 | 116' | Türkçe | 18+

5 Haziran: Köylüler (The Peasants) | 2023 | 114' | Lehçe, Latince; Türkçe altyazılı | 16+

6 Haziran: Dali Diyarı (Daliland) | 2022 | 104' | İngilizce; Türkçe altyazılı

7 Haziran: Faruk | 2024 | 97’ | Türkçe

8 Haziran: Bildiğin Gibi Değil | 2023 | 108’ | Türkçe

9 Haziran: Vanya (National Theatre) | 2024 | 119' | İngilizce; Türkçe altyazılı

(AÖ)