ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 12:20
1 dk Okuma

Açık havada sinema keyfi: 'Müzede Suare'

4-9 Haziran tarihleri arasındaki gösterimler İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ta.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Açık havada sinema keyfi: 'Müzede Suare'

Sakıp Sabancı Müzesi, açık havada sinema gösterimlerine devam ediyor. Bu yıl, Sabancı Vakfı’nın katkıları ve Başka Sinema işbirliğiyle düzenlenecek "Müzede Suare: Başka Renkler, Sesler, Yüzler" açık hava film gösterimleri, dünya sinemasından ödüllü yapımları, bağımsız yerli ve yabancı filmleri kapsayan programıyla 4-9 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak. Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ta gerçekleşecek gösterimler 21.15'te başlayacak. 

4 Haziran: Yurt | 2023 | 116' | Türkçe | 18+
5 Haziran: Köylüler (The Peasants) | 2023 | 114' | Lehçe, Latince; Türkçe altyazılı | 16+
6 Haziran: Dali Diyarı (Daliland) | 2022 | 104' | İngilizce; Türkçe altyazılı
7 Haziran: Faruk | 2024 | 97’ | Türkçe 
8 Haziran: Bildiğin Gibi Değil | 2023 | 108’ | Türkçe 
9 Haziran: Vanya (National Theatre) | 2024 | 119' | İngilizce; Türkçe altyazılı 

(AÖ)

sabancı müzesi açık hava sinema
Sayfa Başına Git