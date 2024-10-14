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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 15:17
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2024 16:18
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Acemoğlu, Johnson ve Robinson kimdir?

Siyasi ekonomi, ekonomik kalkınma ve ekonomik eşitsizlik üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Acemoğlu, uzun süredir birlikte çalıştığı Simon Johnson ve James Robinson ile çok sayıda makaleye imza attı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde üç farklı kişinin çizim tarzında portreleri yer alıyor. Soldan sağa doğru sıralanmış bu portreler Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan kişilere ait. Çizimler, sade ama belirgin yüz hatlarıyla stilize edilmiş ve ağırlıklı olarak siyah, kahverengi ve altın sarısı tonlar kullanılmış. Daron Acemoğlu (sol): Kıvırcık kısa saçları, gözlükleri ve belirgin sakalı ile dikkat çeken bir portre. Acemoğlu'nun yüz ifadesi sakin ve hafif gülümser şekilde çizilmiş. Simon Johnson (orta): Orta yaşlı bir erkek olarak tasvir edilen Johnson, kısa ve düzgün saçlarıyla, ciddi bir yüz ifadesine sahip. Takım elbise giydiği açıkça belli olan çizimde, boyun kısmında kravatı da görünmekte. James A. Robinson (sağ): Daha kısa saçlı ve gözlüklü olarak tasvir edilen Robinson, gülümseyen bir ifadeye sahip. Gözlükleri ve yüz hatları dikkat çeken ayrıntılar arasında.
Görsel: Nobel Ödülleri Sosyal Medyası

Daron Acemoğlu, ekonomist.

Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'ın ardından Türkiye'ye Nobel ödülü kazandıran üçüncü isim oldu. Acemoğlu, ekonomi politik alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Lisans eğitimini 1989'da İngiltere'deki York Üniversitesinde tamamlayan Acemoğlu, 1990'da Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulunda (LSE) yüksek lisansını tamamlamasının ardından 1992'de aynı üniversiteden ekonomi alanında doktorasını aldı.

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) Ekonomi bölümünde profesör olarak görevini sürdüren Acemoğlu, 2005'te ekonomik düşünce ve bilgiye yaptığı katkıdan ötürü John Bates Clark Madalyası'na layık görüldü.

Siyasi ekonomi, ekonomik kalkınma ve ekonomik eşitsizlik üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Acemoğlu, uzun süredir birlikte çalıştığı Simon Johnson ve James Robinson ile çok sayıda makaleye imza attı.

Acemoğlu, Robinson ile "Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri" ve "Dar Koridor", Johnson ile "İktidar ve Teknoloji: Bin Yıllık Mücadele" kitaplarını kaleme aldı.

Ulusların ekonomik ve politik gelişmeleri arasındaki farklılıkların nedenini soruşturan ve devletlerin ekonomik sonuçlarını şekillendirmede kurumların oynadığı role dikkati çeken "Ulusların Düşüşü", akademik çevrelerde ve medyada geniş ilgi gördü.

Simon Johnson, Lisans eğitimini Oxford Üniversitesinde tamamladıktan sonra Manchester Üniversitesinden yüksek lisansını alan Johnson, ABD'deki MIT'de ekonomi alanında profesör olarak ders vermeye devam ediyor.

Ekonomist James Robison da 1960 yılında dünyaya geldi.

ABD'deki Yale Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Robinson, Chicago Üniversitesinde profesörlük görevini yürütüyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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