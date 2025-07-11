Accell Bisiklet’te grev başladı

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Accell Bisiklet Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de, Manisa Şubemize bağlı işçiler, 11 Temmuz Cuma günü itibariyle grev başlattı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Çeltek, işçilerin hakları için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Accell Bisiklet’te 2022 yılında yapılan örgütlenme süreci, toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle devam etti ve ilk dönem sözleşmesi imzalandı. Ancak, 2’nci dönem sözleşme görüşmeleri 27 Ocak 2025 tarihinde başlamasına rağmen, işveren tarafından işçilere kabul edilebilir bir ücret ve sosyal haklar teklif edilmedi.

27 Mart 2025’te uyuşmazlık tutanağının tutulmasıyla başlayan süreçte, taraflar arasında arabulucu süreci işletildi ve 16 Mayıs 2025’te arabulucu raporu taraflara ulaştı. Sendika, tüm yapıcı yaklaşımına rağmen işverenin anlaşmaya varma konusunda hiçbir olumlu adım atmadığını belirtti.

Bu dönemde, Accell Bisiklet’in Amerikalı yatırım şirketi KKR & Co’dan, yerli sermayeli Nahita Holding’e devri tamamlandı. 19 Haziran’da Rekabet Kurumu tarafından onaylanan devir işlemi sonrasında işyerinin yeni patronu, küçülme planlarını açıkladı. İhracat rakamlarının düşük olduğunu öne sürerek, 100’den fazla işçinin işten çıkarılacağı duyuruldu.

Accell Bisiklet işçileri, yıllardır fabrikayı büyütüp üretimi artırarak ihracat başarısına katkı sundu. Ancak, yeni yönetim işçilerin emeğini yok sayarak bu başarıyı görmezden geldi.

Sendika, devir sürecinde uzlaşmacı bir tutum sergilemiş ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin müzakerelerle çözülmesi için iyi niyetini ortaya koymuştu. Ancak işveren, ne ücret ne de sosyal haklar konusunda bir çözüm önerisi sunmadı, ayrıca işçi çıkarımlarıyla da karşı karşıya kaldılar.

Bugün Accell Bisiklet’teki işçilerin emeği sayesinde şirket güçlü bir konuma gelmişken, işçilere küçülme adı altında işten çıkarılma tehdidi yapılmaktadır. Sendika, işçilerin yoksulluk sınırının altında yaşamasına izin vermemek için bu kararı aldıklarını vurguladı. Yüksek enflasyon ve yaşam maliyetlerinin arttığı bir dönemde, işçilerin insanca yaşamalarını sağlayacak ücret ve güvence talebinin en temel hakları olduğunu belirttiler.

Birleşik Metal-İş Sendikası, işçilerinin haklarını korumak için greve başladıklarını açıkladı. Sendikanın talepleri net: kabul edilebilir ücret ve sosyal haklar teklifi sunulmalı, işten çıkarmalar sonlandırılmalıdır. Grev hakkını en güçlü şekilde kullanacaklarını belirten sendika, Accell Bisiklet işçileri haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

(EMK)