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Yayın Tarihi: 13 Şubat 2025 13:19
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2025 14:55
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Acaba Derneği sanatın gücüyle dönüşüm için yola çıktı

“Her çocuğun sanata erişim hakkı vardır” diyerek yola çıkan Acaba Derneği, müziğe erişimi olmayan okullardaki çocuklara enstrüman sağlayacak. İlk Hedef Hatay.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Acaba Derneği sanatın gücüyle dönüşüm için yola çıktı

Köy okullarındaki çocuklara enstrüman bağışlasak, geleceğimiz için nasıl bir değişim yaratırız?” sorusuyla yola çıkan bir dernek kuruldu: Acaba.

Sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücüne inananların kurduğu Acaba Derneği, dezavantajlı çocukları sanatla buluşturmayı, doğaya, insanlara ve hayvanlara yönelik sosyal projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

Barış Dural'ın başkanlığını üstlendiği derneğin yönetim kurulunda Ahmet Yılmaz, Davut Kağan Ünalan, Sibel Büyük, Duygu İslamoğlu, Batuhan Beyer gibi isimler var. Bu kişiler aynı zamanda projeyi gerçekleştiriyor.

İlk adımını müzikle atan dernek, deprem bölgelerindeki çocuklara müzik enstrümanları ulaştırarak sanatın kapsayıcı gücünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İlk faaliyet Hatay’da

Dernek ilk projesine, depremden etkilenen çocukları sanatla buluşturmak için Hatay’da başladı. Bölgedeki okullarda gerçekleştirilecek müzik atölyeleri ile çocuklara sanatsal ifade imkânı sunulacak ve onlara enstrüman hediye edilecek. Okullara müzik sınıfları kurulacak. Proje aynı zamanda yerel öğretmenlerin sanat eğitimini müfredatlarına dahil edebilmeleri için destek programlarını da içeriyor.

Derneğin girişimi, sanatın çocuk gelişimindeki rolünü vurgulayan bilimsel araştırmalara dayanıyor. Yapılan çalışmalar, sanat eğitimi alan çocukların sosyal becerilerinin geliştiğini, travmalardan iyileşme süreçlerinin desteklendiğini ve akademik başarılarının arttığını gösteriyor. Acaba Derneği, bu bilgiden hareketle sanatın dönüştürücü gücünü Türkiye’nin dört bir yanına taşımayı amaçlıyor.

Derneğin uzun vadeli hedefleri

Acaba Derneği yalnızca çocukları değil, doğayı, hayvanları ve dezavantajlı bireyleri de kapsayan geniş bir perspektifle faaliyet göstermeyi hedefliyor. Sanatı bir dayanışma ve dönüşüm aracı olarak kullanarak, toplumun farklı kesimlerine yönelik projeler geliştirmek için şimdiden birçok gönüllü ve uzmanla işbirliği yapmaya başladı.

Dernek, sanat eğitiminin yanı sıra, sanatsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için yerel üreticileri destekleyerek enstrüman ve sanat malzemeleri tedarik etmeyi planlıyor. Ayrıca, gerçekleştirdiği projeleri geniş kitlelere duyurmak için dijital hikâye anlatıcılığı ve sosyal medya kampanyaları ile farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Destek çağrısı

Acaba Derneği, sanatın iyileştirici gücünü daha fazla çocuğa ulaştırabilmek için destek çağrısında bulunuyor. Destekte bulunarak, gönüllü olarak ya da projelerini paylaşarak hareketin bir parçası olabilirsiniz.

Derneğe acaba.org.tr internet adresinden ulaşabilir veya faaliyetlerini Facebook, Instagram ya da X üzerinden takip edebilirsiniz.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Acaba Derneği Acaba Platformu
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