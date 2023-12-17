1973 yılında Sydney, Avustralya'da kurulan ve rock müziğin en önemli gruplarından biri olarak kabul edilen AC/DC’nin ilk bateristi Colin Burgess, hayatını kaybetti.

Haberi dün (16 Aralık) duyuran grup, Instagram’dan yayımladığı mesajda, “Colin Burgess'in vefatını duymak çok üzücü. O bizim ilk davulcumuz ve çok saygıdeğer bir müzisyendi. Mutlu anılar, rock in peace,” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör AC/DC (@acdc)'in paylaştığı bir gönderi

Rolling Stone’da yer alan habere göre, Avustralyalı sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Burgess, 1973'te kardeşi Angus, ritim gitarist Malcolm Young, vokalist Dave Evans ve basçı Laryy Van Kriedt ile AC/DC grubunu kurmuştu. Öncesinde ise popüler Avustralyalı rock grubu The Masters Apprentices'in bateristiydi. (TY)