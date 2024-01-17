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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 11:06
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2024 11:26
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AB’ye "kaçak" yollarla göç edenlerin sayısı 2023’te yüzde 17 arttı

Frontex'in 2023 raporuna göre; Avrupa'ya göç edenlerin sayısı 2016'dan bu yana en yüksek seviye ulaştı, göç edenlerin yüzde 10'unu kadınlar, yüzde 10'unu da çocuklar oluşturuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AB’ye "kaçak" yollarla göç edenlerin sayısı 2023’te yüzde 17 arttı
*Fotoğraf: AA/arşiv

Avrupa Birliği’nin (AB) Sınır Koruma Ajansı (Frontex), AB ülkelerine "kaçak" yollarla geçen göçmen sayısına ilişkin 2023 raporunu açıkladı.

Rapora göre; 2023’te Avrupa’ya göç edenlerin sayısı 2022'ye oranla yüzde 17 oranında arttı ve 380 bine çıktı.

Frontex bu sayının 2016'dan bu yana en yüksek seviye olduğunu belirtti, ayrıca son üç yılda sayının “istikrarlı” bir şekilde yükseldiğini ifade etti.

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Ayrıca raporda, göç edenlerin yaş aralığının düştüğü vurgulandı. 2022'ye oranla 2023’te yaşı küçük göçmen sayısının yüzde 28 arttığı ve sayının 20 bini aştığı aktarıldı.

Raporda 2023’te göç edenlerin arasında en yüksek sayının 100 bin ile Suriyeliler olduğu belirtildi. Suriyelileri Gineliler ve Afganistanlılar takip etti.

Verilere göre; göç edenlerin yüzde 10'unu kadınlar, yüzde 10'unu da çocuklar oluşturuyor.

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(RT)

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