Abhazya'nın Rusya sınırında çatışma

Abhazya’nın Rusya’ya sınırında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yerel halktan üç kişi yaralandı, bir kişi de öldü.

Olay iki ülke arasında sınır kabul edilen Psou nehri üzerindeki bir kontrol noktasında yaşandı.

Abhazya İçişleri Bakanlığı Başkanı Robert Kiut, saldırıya katılan tüm kişilerin kimliklerinin belirlendiğini, saldırganların Abhazya vatandaşı olduğunu söyledi.

Kiut saldırgan ve mağdurların kimliğine dair bir bilgi vermezken, ölen kişinin 1985 doğumlu olduğunu aktardı. Ayrıca dört kişinin gözaltına alındığını, üç kişinin de arandığını ifade etti.

Bölgeden gelen son bilgiler sınırda durumun normale döndüğü yönünde. Saldırı anının görüntüleri ise kısa sürede Telegram’da yayıldı.

Неизвестные лица устроили стрельбу на российско-абхазской границе, около контрольно-пропускного пункта на реке Псоу. Кроме того, поступила информация о стрельбе в районе Нового Афона. Есть пострадавшие. pic.twitter.com/0vteEwDkJv — The Insider (@the_ins_ru) June 23, 2024

Dağıstan'daki saldırıyla bağlantılı değil

Abhazya'daki çatışmadan yaklaşık yarım saat önce Dağıstan’da da bir saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler Mahaçkale ve Derbent'te sinagoglar, kiliseler ve polis araçları hedef aldı.

Ancak şu ana kadar Abhazya sınırındaki olay ile Dağıstan'daki olaylar arasındaki bağlantıya dair herhangi bir bilgi elde edilemedi.

Dağıstan’daki saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti

(HA)