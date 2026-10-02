Abhazya için imza kampanyası: Pasaportların tanınması ve doğrudan ulaşım talebi

“Abhazya’nın İzolasyonuna Son” İnisiyatifi, 30 Eylül’de Abhazya’ya yönelik 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirttiği izolasyonun kaldırılması talebiyle imza kampanyası başlattı.

Kampanya, Abhazya yönetiminin 1992-1993 savaşının sona ermesini anmak üzere “Zafer ve Bağımsızlık Günü” olarak kutladığı 30 Eylül’de başlatıldı.

Anıt Baba tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile Dışişleri Bakanlığı’na hitaben kaleme alınan dilekçede iki temel talep yer alıyor: Abhazya tarafından verilen pasaportların Türkiye sınır kapılarında geçerli seyahat belgesi olarak kabul edilmesi ve Türkiye ile Abhazya arasında doğrudan deniz ve hava ulaşımının yeniden başlatılması.

İnisiyatif, mevcut ulaşım ve seyahat kısıtlamalarının Türkiye’deki Abhaz diasporası ile Abhazya arasındaki ailevi, kültürel ve toplumsal bağları da etkilediğini savunuyor. Kampanyanın başladığı 30 Eylül’ün ardından dilekçe kamuoyuna da açıldı:

"İzolasyon toplu cezalandırmaya dönüşüyor"

"Abhazya, Türkiye’nin Karadeniz’deki deniz komşusudur. 19. yüzyıldaki savaşlar ve sürgünler sonucunda Abhaz nüfusunun büyük bir bölümü Osmanlı topraklarına yerleşmiştir. Bugün Türkiye’de yaşayan Abhaz nüfusu, Abhazya’dakinden katbekat fazladır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Gürcistan ile yaşanan savaşın sonunda Abhazya, 1993 yılında fiilen bağımsızlığını elde etmiştir. Savaşın ardından bir süre devam eden doğrudan ulaşım imkânları zamanla kapatılmış, aradan otuz yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen doğrudan deniz ve hava ulaşım hatları bir daha açılmamıştır. Ayrıca Abhazya pasaportlarının Türkiye sınır kapılarında seyahat belgesi olarak tanınmaması, iki ülke arasındaki sivil temasların tamamen kesintiye uğramasına yol açmıştır.

Jeopolitik satranç tahtalarında sınırların ve statülerin tartışılması başka, koca bir halkın haritadan ve hayattan silinmeye çalışılması bambaşka bir şeydir. İzolasyon bir diplomasi aracı değil, kültürü, eğitimi, sağlığı ve geleceği boğan, onur kırıcı bir toplu cezalandırma yöntemidir.

Seyahat belgelerinin reddedilmesi, gökyüzünün sivil uçuşlara, limanların uluslararası gemilere kapatılması, öğrencilerin evrensel bilimden, hastaların ise uluslararası sağlık imkânlarından mahrum bırakılması temel insan haklarının inkârıdır. Hiçbir siyasi ihtilaf, bir gencin dünyayı tanımasını veya bir annenin çocuğuna daha iyi bir gelecek kurmasını engellemenin mazereti olamaz.

İnsanlığı yaşatan ve ilerleten şey, yükseltilen duvarlar değil, kurulan köprülerdir. Abhazya halkı da dünyanın geri kalanıyla aynı güneşe uyanıp aynı umutları paylaşırken onları görünmez kılmaya çalışmak, aslında insanlığın kendi vicdanını tecrit etmesidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı’na sesleniyoruz:



Abhazya’nın izolasyonuna son verilmesi, insanların temel haklarına erişebilmesi ve Türkiye ile Abhazya arasındaki sivil bağların yeniden kurulması için:



1. Abhaz pasaportlarının Türkiye’nin sınır kapılarında geçerli bir seyahat belgesi olarak kabul edilmesini ve



2. Türkiye ile Abhazya arasında doğrudan deniz ve hava ulaşımının yeniden başlatılmasını

talep ediyoruz.



Sınırları kilitleyenler değil, köprüleri kuranlar tarihin aydınlık sayfasında yer alacaktır.



Abhazya’nın izolasyonuna son verin. Türkiye ile Abhazya arasında insani ve sivil ulaşımın önündeki engelleri kaldırın.



Abhazya’nın dünyaya, dünyanın da bu kadim Kafkas sesine ihtiyacı var.”

Kampanyaya buradan ulaşarak imza verebilirsiniz.

Talepler daha önce Meclis’te de gündeme geldi

İnisiyatifin dile getirdiği talepler 2026 yazında TBMM’de de gündeme gelmişti.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 5 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında Abhazya pasaportlarının Türkiye’de seyahat belgesi olarak kabul edilmesi ve doğrudan ulaşımın başlatılması yönünde çağrı yaptı.

Çağrıya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Özgül Saki ve Mersin Milletvekili Perihan Koca, Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Ankara Milletvekili İdris Şahin ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da destek verdi.

TBMM’de “Abhazya’ya izolasyona son” çağrısı

Türkiye Abhazya’nın bağımsızlığını tanımıyor

Abhazya’nın siyasi statüsü uluslararası alanda ihtilaflı.

Türkiye, Abhazya’nın bağımsızlığını tanımıyor ve bölgeyi Gürcistan’ın uluslararası tanınmış sınırları içinde değerlendiriyor. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü “güçlü şekilde” desteklediğini ve Abhazya ile Güney Osetya sorunlarının Gürcistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçıl yollarla çözülmesini savunduğunu belirtiyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dışişleri bakanlarının Haziran 2026’da İstanbul’da yayımladığı ortak bildiride de Gürcistan’ın uluslararası tanınmış sınırları içindeki egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek yinelendi.

Buna karşılık Abhazya yönetimi kendisini bağımsız bir devlet olarak tanımlıyor ve uluslararası izolasyonun kaldırılmasını dış politikasının başlıklarından biri olarak sürdürüyor.

(HA)