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HABER
Yayın Tarihi: 11 Şubat 2025 09:46
 ~ Son Güncelleme: 11 Şubat 2025 09:54
3 dk Okuma

Abdullah Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis

Zeydan'ın avukatı Aktar, "Bugünkü tutumunuz adil yargılamayı ihlal ediyor ve tarafsızlığınızı ihlal etti. Bu nedenle mahkemeyi reddediyorum” dedi. Reddi hakim talebinde bulundu. Talep reddedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, kalabalık bir mitingde konuşma yapan bir siyasetçi görülüyor. Kişi elinde mikrofon tutarak kalabalığa hitap ediyor. Üzerinde koyu renkli bir ceket ve beyaz gömlek bulunuyor. Arkasında geniş bir kalabalık toplanmış durumda ve ellerinde çeşitli bayraklar veya flamalar taşıyan insanlar seçiliyor. Arka planda şehir ortamını yansıtan dükkan tabelaları ve binalar bulunuyor. Kalabalık oldukça yoğun ve insanlar dikkatle konuşmayı dinliyor gibi görünüyor. Işık ve hava durumu itibarıyla güneşli bir günde, açık bir alanda gerçekleştirilen bir etkinlik olduğu anlaşılıyor.
Fotoğraf: MA

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan hakkındaki davada karar çıktı. Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Zeydan’ın "örgüte yardım etmek" iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın 8’inci duruşması Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Reddi hakim talebin bulunuldu

MA'nın haberine göre, Zeydan, duruşmaya katılmadı. Dosyanın avukatı Mahsuni Karaman'ın dosyadan çekilmesi üzerine, Mehmet Emin Aktar dosyaya avukat olarak katıldı. Aktar, süre talebinde bulundu.

Aktar, mahkeme heyetinin "güvenlik" önlemi alınması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazmasına tepki gösterdi. Aktar, "Benim savunma yapmamı beklemeksizin siz dün verdiğiniz yazıyla, kararınızı belirlediniz. Savunma yapmak benim ve müvekkilimin hakkıdır. Bu adil yargılamanın gereğidir. Siz süre vermeyerek, bunu ihlal ettiniz” dedi.

Zeydan'ın avukatı Aktar, "Bugünkü tutumunuz adil yargılamayı ihlal ediyor ve tarafsızlığınızı ihlal etti. Bu nedenle mahkemeyi reddediyorum” dedi. Reddi hakim talebinde bulundu. Talep reddedildi.

Aktar, talebinin reddedilmesine dair, "Makul süre verilmezse hem adil yargılama hem de savunma hakkı ihlal edilir” dedi.

Mahkeme, Zeydan'a "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" iddiasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HDP) milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016 yapılan operasyonlar kapsamında dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklandı.

Zeydan hakkında "örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla dava açıldı. "Örgüte yardım etmek" iddiasına, Zeydan'ın 2015'te Colemêrg'in Gever (Yüksekova) ilçesinde canlı kalkan eylemine katılarak, "yasaklı bölgeye girdiği" iddiası gerekçe gösterildi. Diğer suçlamaya ise, Zeydan'ın yaptığı bir konuşmada "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri gerekçe gösterildi.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zeydan'a "yasak bölgeye girdiği" iddiasıyla "örgüte yardım etmekten" 5 yıl; "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri nedeniyle ise "Basın yayın yoluyla örgüt propagandası yapmaktan" 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 26 Mayıs 2021'de "örgüte yardım etmek" iddiasıyla verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası kararını onadı. Ancak diğer ceza bozuldu. Bozmaya, Zeydan'ın "yasaklı bölgeye girip girmediğinin" tespiti için keşif yapılmadığı, bu konuda araştırma yapılmadan hüküm kurulduğu gerekçeleri gösterildi.

Yerel mahkemenin toplamda verdiği 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının 5 yıl 2 ayını tutuklu geçiren Zeydan, 6 Ocak 2022'de tahliye edildi.

Kararın bozulmasının ardından Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama başladı. Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda ve avukatların talebiyle, Zeydan'ın yasak bölge içinde bulunup bulunmadığının tespiti için keşif yapıldı.

Zeydan'ın yargılanmasına gerekçe gösterilen "yasak bölgeye girme" suçlaması, bilirkişinin raporuyla çürüdü. Raporda, Zeydan'ın yasak bölgeden 13,6 kilometre uzakta olduğu tespitine yer verildi.

"Yasaklı bölge girmek" iddiasına dair daha önce ifade veren karakol komutanının beyanları da bilirkişi raporuyla örtüştü.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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