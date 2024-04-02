Abdullah Zeydan kimdir?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre 245 bin 573 oy ile Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı.

13 Mart 1972'de Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Yüksekova’da tamamladı.

Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. Farklı şirketlerde mimarlık yaptı.

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Hakkâri milletvekili seçildi.

4 Kasım 2016’da HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik operasyonla tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, katıldığı bir eylemden ötürü “örgüte yardım”dan beş yıl, “örgüt propagandası yapmak”tan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Toplamda 8 yıl 1 ay ceza alan Zeydan, 6 Ocak 2022’ye dek Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuldu.

Adalet Bakanlığı, 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar ve yazıyla, mesai bitimine beş dakika kala memnu haklarına itiraz etti.

Zeydan, 2022 yılında memnu haklarını almıştı. (TY)