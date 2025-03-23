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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 23:10
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 23:44
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Abdullah Zeydan: "Hiçbir güç halkın iradesinden daha güçlü değildir"

Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Mansur Yavaş için, "Halkımızın değerlerine dil uzatanları, unutmayacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Abdullah Zeydan: "Hiçbir güç halkın iradesinden daha güçlü değildir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı ve görevlerinden uzaklaştırılmasına yerine kayyım atanan halkın seçilmiş Belediye Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal tepki görterdi. 

Abdullah Zeydan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama şu şekilde:

"Ülke günlerdir bir hukuksuzluğun cenderesine alınarak, İstanbul halkının iradesine adeta ipotek konulmaya çalışılmıştır. Hukuk adeta sopa olarak kullanılarak, halkın iradesi ayaklar altına alınmaya çalışılmaktadır.

 Ekrem İmamoğlu ve diğer başkanlar milyonlarca İstanbullu’nun oy vererek seçtiği meşru belediye başkanlarıdır ve hiçbir kumpas bu gerçeği değiştiremez. Bu nedenle bir kez daha söylüyoruz ki; bu hukuksuz girişimlerinizden artık vazgeçin. Hiçbir güç halkın iradesinden daha güçlü değildir."

Mansur Yavaş'a tepki

Mansur Yavaş'ın dün Saraçhane'de Kürtlere yönelik ırkçı söylemler üretmesine de değinen Eşbaşkanların açıklaması şöyle sonlandı: "Öte yandan mevcut durumu eleştirelim derken, halkımızın değerlerine dil uzatan, Kürdün mücadelesini yok sayan, kirli düşüncelerini kitlelere boca eden zihniyeti de unutmayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
Van Büyükşehir Belediyesi kayyım İBB operasyonu Mansur Yavaş abdullah zeydan Neslihan Şedal
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