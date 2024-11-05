Abdullah Öcalan’la görüşmek için yeni başvuru

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tecrit altında tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne yeni başvuruda bulundu.
Başvurular, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Rezan Sarıca, Raziye Öztürk, Mazlum Dinç ve Faik Özgür Erol tarafından yapıldı.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre avukatlar, ayrıca İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için de görüşme başvurusunda bulundu.
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Görüşmelere engel
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için yaptıkları görüşme başvurularının çoğuna yanıt verilmiyor.
Bursa İnfaz Hakimliği tarafından verilen yanıtlarda "disiplin cezaları" gerekçe gösterilerek avukat görüşleri altı aylık periyotlarla yasaklanıyor.
2016 Temmuz ayında ilân edilen Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca verilen avukat görüş yasağı, Şubat 2018 tarihine dek sürdürüldü. Bu tarihten sonra avukatların görüşme talepleri, altı aylık sürelerle yasaklanmaya başladı. Öcalan ve İmralı’daki diğer mahpuslara yönelik son avukat görüş yasağı kararı, 3 Mayıs 2024’te Bursa İnfaz Hakimliği tarafından verildi.
Son yasak kararıyla birlikte Öcalan'a 8 yılda en az 13 kez, altı aylık avukat görüş yasağı verilmiş oldu. (TY)