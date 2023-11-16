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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 10:13
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 13:42
2 dk Okuma

Abdullah Öcalan’ın avukat görüş yasağı altı ay daha uzatıldı

Kendisinden 32 aydır haber alınamayan PKK liderine verilen yeni görüş yasağı kararının içeriği, “güvenlik” gerekçesiyle açıklanmadı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/abdullah-ocalanin-avukat-gorus-yasagi-alti-ay-daha-uzatildi.jpg

24 yıldan beri İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’a yeni bir avukat görüş yasağı verildi. Altı aylık süreyi kapsayan yasak kararının tarihi 31 Ekim 2023.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre hakimlik, avukatlara yasak kararının içeriği ve dosya örneğinin verilmesi talebini güvenlik gerekçesiyle reddetti. Avukatların, yasak kararına karşı bir üst mahkemeye yaptığı itiraz da reddedildi.

Asrın Hukuk Bürosu, verilen yasak kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.

Son yasak kararıyla birlikte Abdullah Öcalan’a son 8 yılda en az 12 kez avukat görüş yasağı kararı verilmiş oldu. 

Şubat 1999'dan beri İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutulan PKK liderine yönelik tecride karşı Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) 18 Kasım’da Bursa’nın Gemlik ilçesine yürüyecek.

Avukatlarla son görüşme: 7 Ağustos 2019

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile en son 7 Ağustos 2019’da görüştü.

Kardeşi Mehmet Öcalan'la 25 Mart 2021 tarihindeki 4 buçuk dakikalık kesintili telefon görüşmesinden bu yana ise Öcalan'dan haber alınamıyor.

Öcalan, bu telefon görüşmesi ile 24 yıllık tutukluluğunda yasal telefon hakkını, kısıtlı bir şekilde ikinci kez kullandı.

Görüşmede "Bu yaptığınız çok yanlış. Devlet de yanlış oynuyor, siz de. Bu hukuki değil, doğru da değil. Bu asla kabul edilemez. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Avukatlarımın buraya gelerek benimle görüşme yapmasını istiyorum. Bu hukuki bir şeydir. 22 yıldır buradayım. Bu sorun gelecekte nasıl olacak? Bu sorun ancak hukukla çözüme kavuşturulabilir. Neden buraya gelmiyorlar? Şayet bir görüşme olacaksa bu avukatlarla olmalıdır. Çünkü bu durum hem siyasi hem de hukukidir," dedi.

Öcalan’ın ailesi 2011-2020 arasında 385 görüş başvurusu yaptı, fakat bunların 29'u kabul edildi. (TY)

Abdullah Öcalan pkk lideri İmrali Cezaevi
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