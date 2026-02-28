Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat mesajını gazeteler nasıl gördü?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti ile DEM Parti tarafından, Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın birinci yıl dönümü dolayısıyla yeni bir açıklama paylaşıldı. Ankara’daki Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Öcalan’ın sürece dair mesajı kamuoyuna okundu.

Mesajında “pozitif dönemin” zihniyet dünyasının yapı taşlarını demokratik siyaset, uzlaşı ve entegrasyon olarak tanımlayan Öcalan, bugüne kadar yaşanan sorunların temelinde demokratik bir hukukun bulunmamasının yattığını ifade etti.

Gazeteler hangi başlıkları öne çıkardı?

Fotoğraf: Ayşegül Başar/bianet

MA’nın aktardığına göre, mesaj farklı gazetelerde farklı başlık ve yorumlarla yer buldu:

Yeni Yaşam Gazetesi, birinci sayfada geniş yer verdiği haberi “Talep Demokratik Cumhuriyet” başlığıyla gördü ve Öcalan’ın yeni fotoğrafını yayımladı.

Hürriyet, manşetten “İmralı’dan 2. Çağrı” başlığını kullandı. Gazete, “Şiddete dayalı dönemi kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyoruz” ve “hukuki çözüm esastır” ifadelerini öne çıkardı.

Sabah, haberi birinci sayfanın alt bölümünde “Şiddete dayalı siyaset dönemi kapandı” başlığıyla verdi; ikinci mesajda “kardeşlik” vurgusuna dikkat çekti.

Nefes Gazetesi, manşetten “Silahı artık kafanızdan çıkarın” başlığını attı. Gazete, sürecin yasal adımlar için kritik eşiğinin PKK’nin tamamen silah bırakması olduğunu belirterek mesajı bu çerçevede işledi; Öcalan’ın bir yıl sonra aynı kıyafetle verdiği fotoğrafı da yorumladı.

Sözcü, “Anayasadan Türklüğü hiç kimse çıkaramaz” manşetiyle, mesajdaki anayasal vatandaşlık vurgusunu “vatandaşlık tanımının yeniden düzenlenmesi” yorumu üzerinden aktardı.

Türkgün, “Çağrı bütün Ortadoğu’ya” başlığıyla haberi manşetine taşıdı. Gazete, “yeni bir siyaset dönemine kapı açıldı”, “pozitif inşa aşaması”, “şiddet dönemi kapanıyor” ve “bölgesel pozitif çözüm” ifadelerini öne çıkardı.

Türkiye Gazetesi, “Silah devri kapandı” manşetiyle mesajı ikinci adım olarak değerlendirdi.

Karar, haberi birinci sayfanın alt kısmında “Şimdi sıra demokratik entegrasyonda” başlığıyla verdi.

Milliyet, manşetten “2. Dönemin şifreleri” başlığını kullandı; çağrıda KCK’nin feshine yer verilmediğine dikkat çekerek “barış yasaları” vurgusunu uzman görüşleriyle aktardı.

BirGün, haberi birinci sayfanın alt köşesinde “Pozitif barış bu rejimle gelmez” başlığıyla yayımladı.

Evrensel, “Sürecin yeni aşaması için anayasa işareti” başlığıyla birinci sayfanın sağ köşesinde yer verdi.

Aydınlık ise manşetten “Atlantik’te çözümün iflası” başlığıyla gördüğü haberde, hükümetin tutumu ve komisyon raporunun Öcalan’a yansıdığını savunarak sürecin belirsizliğe sürüklendiğini ileri sürdü.

MA’nın derlemesine göre, Yeni Şafak ve Akit ile Cumhuriyet gazeteleri ise Öcalan’ın mesajını ilk sayfalarından görmedi.

(EMK)