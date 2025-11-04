ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2025 09:58
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 10:23
2 dk Okuma

Abdullah Öcalan’dan "yasallığa geçiş" vurgusu

İmralı Heyeti Öcalan'ın şu mesajını paylaştı: "Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Abdullah Öcalan’dan "yasallığa geçiş" vurgusu
Abdullah Öcalan, ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ okuyor, 27 Şubat 2025. (Fotoğraf: MA)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, dün İmralı'da gerçekleştirdiği PKK lideri Abdullah Öcalan ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada üç saat süren görüşmenin olumlu geçtiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılırken, Öcalan'ın 'sağlığı ve moralinin oldukça güçlü olduğu' ifade edildi.

"Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz"

DEM Parti’nin açıklamasının tamamı şöyle:

"3 Kasım 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç saat süren son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlığı ve morali oldukça güçlüydü. Görüşmemizde özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır. Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir.

Saygılarımızla.

DEM Parti İmralı Heyeti 4 Kasım 2025"

Demirtaş: "Atılacak her adım barışa, huzura ve refaha hizmet etsin"
Demirtaş: "Atılacak her adım barışa, huzura ve refaha hizmet etsin"
3 Kasım 2025
İmralı heyeti: "Sürecin ilerlemesini sağlayacak adımlar konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz"
ERDOĞAN-DEM PARTİ İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ
İmralı heyeti: "Sürecin ilerlemesini sağlayacak adımlar konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz"
30 Ekim 2025
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüştü
3 Kasım 2025

imralı görüşmeleri imralı heyeti Abdullah Öcalan PKK Pervin Buldan
