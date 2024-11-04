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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 13:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 13:57
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Abdullah Öcalan’dan Halfeti Belediyesi yorumu: Benim projem budur

DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim’deki görüşmede PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Halfeti Belediyesi’nin önemine değindiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Abdullah Öcalan’dan Halfeti Belediyesi yorumu: Benim projem budur
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Urfa'nın Halfeti Belediyesi’ne kayyım atanması, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partililer (DEM Parti) ve yurttaşlar tarafından protesto edildi.

Belediye binası önünde konuşan DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim’de PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmede, Öcalan’ın Halfeti'deki barışçıl toplumsal yapının önemine dikkat çektiğini aktardı.

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Halfeti’nin önemi

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Öcalan, konuşmasına şöyle devam etti:

“23 Ekim'de Sayın Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türk ve Kürt halkları arasında tarihi gelişmelere değinilip, bin yıl önce Sultan Sencer'den tutun Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan süreç ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Halfeti ve Halfeti Belediyesi'nden bahsettik. Sayın Öcalan'a belediye eş başkanının birinin Türkmen ve diğerinin Kürt kadını olduğunu söyledik. Bunun üzerine Sayın Öcalan Halfeti'yi anlattı. Halfeti'de Kürtler ve Türkmenler yaşıyor. Sayın Öcalan'ın paradigmasının hayata geçeceği bir zemine sahip. Sayın Öcalan 'Benim projem budur' dedi.

"Sayın Öcalan, Karayılan'ın Türkmen olduğunu duyduğunda şaşırdı. Halfeti, Türkiye gerçeğidir. Sayın Öcalan'ın mesajı açıktır; Sayın Öcalan 'koşullar sağlanırsa çözüm için varım' dedi. Demokratik siyaset zemininde ısrar ediyoruz. Bugün yaşananlar çözüme katkı sağlamıyor. Sorunları daha da derinleşiyor. Hukuki zemin tahrip oluyor. Kimler kazanıyor? Bunlar yanlış politikalar. İç bütünleşmeyi böyle mi sağlayacaksınız? Halfeti'de herkesin seçme hakkı elinden alınıyor. Kürtler ve dostlarının siyaset yapmasını istemiyorlar. Bunun için çatışma ve şiddet zemininde ısrar eden bir akıl var. Buna karşı demokratik siyaset, demokratik ulus paradigmasında ısrar edeceğiz."

"Düşman hukuku"

DEM Parti İl Eşbaşkanı Bekir Karakeçili ise kayyım atamasının, 2016’da HDP'li siyasetçilere yapılan operasyonun yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çekerek, halkın iradesine saldırıldığını belirtti. Karakeçili, “Bu düşman hukukudur. Sayın Öcalan'ı Meclis'e çağıranlar Sayın Öcalan'ın ilçesine kayyım atıyor,” dedi.

Görevden alınan Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan da kayyım atamalarının Kürt halkına yönelik olduğunu vurgulayarak, “Belediyeyi 500 milyon borçla devraldık. Hırsızlıkların üzerine gittiğimiz için bu baskıyla karşılaştık. Kendimize ait olanı geri alacağız,” dedi.

Eylemde “Bijî berxwedana Halfeti” ve “Halfeti uyuma iradene sahip çık” sloganları atıldı ve belediye binası önünde oturma eylemi başladı. (TY)

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Ömer Öcalan Abdullah Öcalan halfeti belediyesi 4 Kasım 2024 kayyım atamaları Kürt sorununda çözüm tartışmaları
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