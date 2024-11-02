Abdullah Öcalan’a yeni bir aile görüş yasağı

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tecrit altında tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'a yeni bir disiplin cezası verildi.

Abdullah Öcalan’ın müdafiliğini üstlenen Asrın Hukuk Bürosu avukatları, aile görüşmesi için Bursa İnfaz Hakimliği'ne başvurdu. Ancak hakimlik, 16 Ekim 2024’te Öcalan’a üç aylık yeni bir disiplin cezası verildiğini bildirdi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, cezanın gerekçesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Avukatlar, karara itiraz edecek.

43 ay sonra görüşme

Abdullah Öcalan'ın aile ve avukat görüşmeleri uzun süredir çeşitli gerekçelerle engelleniyor.

En son 3 Mart 2020’de ailesiyle yüz yüze görüşebilen Öcalan, 25 Mart 2021’de ise kardeşi Mehmet Öcalan ile sınırlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O tarihten itibaren, tam 43 ay boyunca Abdullah Öcalan’dan herhangi bir haber alınamadı.

Tecrit uygulamalarına yönelik tepkiler devam ederken, 43 ay aradan sonra ilk kez 23 Ekim'de aile görüşmesi gerçekleştirildi. Abdullah Öcalan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü.

Bu görüşmede tecridin sürdüğüne dikkat çeken Öcalan, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim,” dedi. (TY)