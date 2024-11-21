Abdullah Öcalan’a altı aylık yeni avukat görüş yasağı

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tecrit altında tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve İmralı’daki diğer üç mahpus Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım’a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı getirildi.

Asrın Hukuk Bürosu, Bursa 2’nci İnfaz Hakimliği’ne başvurarak 6 Kasım’da verilen yasağın gerekçesini öğrenmeye çalıştı; ancak avukatlara herhangi bir bilgi verilmedi.

PKK lideri, 43 ay aradan sonra ilk kez 23 Ekim 2024'teki aile görüşü kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede tecridin sürdüğüne dikkat çeken Öcalan, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim,” dedi

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, avukatların yasağa dair itirazları Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Avukatlar, yasak kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.

Böylelikle son 8 yılda Abdullah Öcalan’a 14. kez avukat görüş yasağı verilmiş oldu.

Abdullah Öcalan’la görüşmek için yeni başvuru