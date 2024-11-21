Abdullah Öcalan’a altı aylık yeni avukat görüş yasağı

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tecrit altında tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve İmralı’daki diğer üç mahpus Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım’a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı getirildi.
Asrın Hukuk Bürosu, Bursa 2’nci İnfaz Hakimliği’ne başvurarak 6 Kasım’da verilen yasağın gerekçesini öğrenmeye çalıştı; ancak avukatlara herhangi bir bilgi verilmedi.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, avukatların yasağa dair itirazları Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
Avukatlar, yasak kararıyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.
Böylelikle son 8 yılda Abdullah Öcalan’a 14. kez avukat görüş yasağı verilmiş oldu.
Abdullah Öcalan’la görüşmek için yeni başvuru
Görüşmelere engel
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş için yaptıkları görüşme başvurularının çoğuna yanıt verilmiyor.
Bursa İnfaz Hakimliği tarafından verilen yanıtlarda "disiplin cezaları" gerekçe gösterilerek avukat görüşleri altı aylık periyotlarla yasaklanıyor.
2016 Temmuz ayında ilân edilen Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca verilen avukat görüş yasağı, Şubat 2018 tarihine dek sürdürüldü. Bu tarihten sonra avukatların görüşme talepleri, altı aylık sürelerle yasaklanmaya başladı. Öcalan ve İmralı’daki diğer mahpuslara yönelik son avukat görüş yasağı kararı, 3 Mayıs 2024’te Bursa İnfaz Hakimliği tarafından verildi. (TY)