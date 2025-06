Abdullah Ocalan xwest bi Barzanî, Talabanî û Ebdî re bicive

Berdevka Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Ayşegul Dogan, li navenda partiya xwe têkildarî civîna Desteya Rêveberiya Navendî (MYK) civîna çapemeniyê li dar xist. Ayşegul Doganê da zanîn ku yek ji mijarên sereke yên di MYK'ê de hatine nîqaşkirin, komîsyona tê plankirin li Meclîsê bê avakirin e.

Ayşegul Doganê anî ziman ku pirsgirêka Kurd tenê ne pirsgirêka Kurdan e û ew ji bo çarserkirina pirsgirêkê amadekariyan dikin. Dogan destnîşan kir ku partiyên muxalefetê yên ku ew bi wan re civiyan e daxwaza “têkiliya rasterast, ragihandin, agahdarkirina li ser mijarê û zelaltiyê” dikin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Ayşegul Doganê diyar kir ku ew bi AKP û MHP re jî civiyan e û ev hevdîtin dê berdewam bikin û got:

“Em ne tenê bi partiyên siyasî yên ku di meclisê de temsîl dikin re hevdîtin dikin. Hevdîtin berdewam dikin û dê bi partiyên siyasî yên cuda yên ku di meclisê de temsîl nîn in re jî berdewam bikin. Ev hevdîtin dê di serdema nû de jî berdewam bikin. Piştî van hevdîtinan daxuyaniyên nivîskî hatin dayîn.”

Em wekî DEM Partiyê jî amadekariyan dikin ku biçin Girava Îmraliyê. Em plansaziya vê yekê dikin ku tavilê serdana Girava Îmraliyê bikin. Em bi şandeyek ku ji endamên Rêveberiya Navendî ya partiya me, tevî hevserokên me pêk tê biçin Girava Îmraliyê. Em amadekariyan dikin ku rasterast bi birêz Ocalan re hevdîtin bikin û şêwir bikin da ku vê serdemê fam bikin û rave bikin û bi hêztir xwe birêxistin bikin. Em ê wekî şandeyek DEM Partî di demek herî nêz de serdana wî bikin. Dîsa pir îhtîmal e ku birêz Ocalan di rojên pêş de bi nûnerên partiyên siyasî yên cuda re jî hevdîtinê bike.”

Ayşegul Dogan axaftina xwe domand û ev yek anîn ziman:

“Dema em giranî û berfirehiya pirsgirêkê li ber çavan digirin; em difikirin ku dê ji bo birêz Ocalan sûdmend be ku bi birêz Mesut Barzanî, birêz Nêçîrvan Barzanî, birêz Mazlum Ebdî, birêz Qubat û Bafil Talabanî re hevdîtinan bike. Em jî dizanin ku ew dixwaze van hevdîtinan bike. Em dixwazin vê yekê bi raya giştî re parve bikin. Ev daxwaza birêz Ocalan e. Em jî difikirin ku dê ev yek sûdmend be. Ji bo wî pir hêja û girîng e ku bi serokên ji partiyên siyasî yên cuda û kesayetên girîng re were cem hev. Ev ji bo pêvajoya siberojê jî pêwîstî ye.”

(TY/AY)