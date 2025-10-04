ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Ekim 2025 09:47
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2025 13:35
1 dk Okuma

Abdullah Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK lideri ile yapılan görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Abdullah Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan İmralı Heyeti, Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, dün (3 Ekim) İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, Öcalan’ın bir yıl önce başlayan “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” ile Türkiye’de çatışmasızlığın sağlandığını ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini vurguladığını iletti.

“Önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir”

DEM Parti Basın Bürosu’nun aktardığına göre, Öcalan şöyle dedi:

Bunda [süreçte] rol oynayan herkes büyük ve onurlu bir emeğin sahibidir. Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır. 27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız.

Öcalan, son olarak Cumhuriyet’in yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan imralı heyeti barış ve demokratik toplum süreci dem parti İmralı Cezaevi
ilgili haberler
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüştü
3 Ekim 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-ocalan-ile-gorustu-312194
Abdullah Öcalan: Bütün Kürtleri demokratik zeminde birlik olmaya çağırıyorum
1 Eylül 2025
/haber/abdullah-ocalan-butun-kurtleri-demokratik-zeminde-birlik-olmaya-cagiriyorum-311026
Abdullah Öcalan'dan 26 yıl sonra görüntülü çağrı
9 Temmuz 2025
/haber/abdullah-ocalan-dan-26-yil-sonra-goruntulu-cagri-309288
Abdullah Öcalan’ın ‘Perspektif’ metni
13 Haziran 2025
/haber/abdullah-ocalanin-perspektif-metni-308385
Abdullah Öcalan; Barzani, Abdi ve Talabani ile görüşmek istedi
11 Haziran 2025
/haber/abdullah-ocalan-barzani-abdi-ve-talabani-ile-gorusmek-istedi-308293
Abdullah Öcalan heyeti nasıl karşıladı, neler yaşandı?
28 Şubat 2025
/haber/abdullah-ocalan-heyeti-nasil-karsiladi-neler-yasandi-304987
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025
/haber/abdullah-ocalanin-baris-ve-demokratik-toplum-cagrisi-304959
Gazetecilerden Adalet Bakanlığı’na Abdullah Öcalan başvurusu
7 Şubat 2025
/haber/gazetecilerden-adalet-bakanligina-abdullah-ocalan-basvurusu-304376
Demirtaş: Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğim tam
11 Ocak 2025
/haber/demirtas-sayin-abdullah-ocalan-a-guven-ve-destegim-tam-303539
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile görüştü
3 Ekim 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-ocalan-ile-gorustu-312194
Abdullah Öcalan: Bütün Kürtleri demokratik zeminde birlik olmaya çağırıyorum
1 Eylül 2025
/haber/abdullah-ocalan-butun-kurtleri-demokratik-zeminde-birlik-olmaya-cagiriyorum-311026
Abdullah Öcalan'dan 26 yıl sonra görüntülü çağrı
9 Temmuz 2025
/haber/abdullah-ocalan-dan-26-yil-sonra-goruntulu-cagri-309288
Abdullah Öcalan’ın ‘Perspektif’ metni
13 Haziran 2025
/haber/abdullah-ocalanin-perspektif-metni-308385
Abdullah Öcalan; Barzani, Abdi ve Talabani ile görüşmek istedi
11 Haziran 2025
/haber/abdullah-ocalan-barzani-abdi-ve-talabani-ile-gorusmek-istedi-308293
Abdullah Öcalan heyeti nasıl karşıladı, neler yaşandı?
28 Şubat 2025
/haber/abdullah-ocalan-heyeti-nasil-karsiladi-neler-yasandi-304987
TAM METİN
Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”
27 Şubat 2025
/haber/abdullah-ocalanin-baris-ve-demokratik-toplum-cagrisi-304959
Gazetecilerden Adalet Bakanlığı’na Abdullah Öcalan başvurusu
7 Şubat 2025
/haber/gazetecilerden-adalet-bakanligina-abdullah-ocalan-basvurusu-304376
Demirtaş: Sayın Abdullah Öcalan'a güven ve desteğim tam
11 Ocak 2025
/haber/demirtas-sayin-abdullah-ocalan-a-guven-ve-destegim-tam-303539
Sayfa Başına Git