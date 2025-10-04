Abdullah Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, dün (3 Ekim) İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, Öcalan’ın bir yıl önce başlayan “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” ile Türkiye’de çatışmasızlığın sağlandığını ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini vurguladığını iletti.

“Önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir”

DEM Parti Basın Bürosu’nun aktardığına göre, Öcalan şöyle dedi:

Bunda [süreçte] rol oynayan herkes büyük ve onurlu bir emeğin sahibidir. Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır. 27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız.

Öcalan, son olarak Cumhuriyet’in yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etti. (TY)