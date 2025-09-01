Abdullah Ocalan: Li ser zemîneke demokratîk bibin yek

Rêberê PKKê Abdulah Ocalan bi rêya Rûdawê bang li Kurdan kir û got, “Ez bangî hemû Kurdan dikim ku li ser zemîneke demokratîk bicivin û bibin yek.”
Navenda Lêkolînan a Rûdawê li ser pêvajoya li Tirkiyeyê konferanseke bi navê "Aştiya Tirkiyeyê ya ku bi Zehmetî bi Dest Dikeve" li dar dixe.
Abdullah Ocalan jî ji konferansê re peyameke nivîskî şand û peyam ji aliyê Parlamaneterê DEM Partiyê Mîthat Sancar ve hat xwendin.
Peyama Abdullah Ocalan bi vî rengî ye:
“Beşdarên hêja,
Ez we hemûyan bi rêzdarî silav dikim.
Ez ji bo lidarxistina vê konferansê û bi taybetî jî ji bo ku sernavê "Aştiya Tirkiyeyê ya ku bi Zehmetî bi Dest Dikeve" diyar kiriye Navenda Lêkolînan a Rûdawê pîroz dikim. Ev sernav, rastiyê bi awayekî rast nîşan dide. Me di çil salên borî de bi tecrubeyên tal gelek caran dîtin, li Tirkiyeyê aştî îhtimal û rewşek e ku bi zehmetî bi dest dikeve. Vê carê jî derfeta aştiyê "bi zehmetî bi dest xist", lê ji bo gihandina encamê em bi hemû hêz û hesasbûna xwe hewl didin.
Eger ev pêvajoya li Tirkiyeyê bi ser bikeve, dê qedera hemû Rojhilata Navîn biguhere; dê serdemeke nû dest pê bike ku tê de li şûna şer û wêraniyan, jiyaneke demokratîk a li ser bingeha aştiyê cih bigire.
Tercîha min ew e ku Kurd, bi wan dewletên ku derfeta pêwendiyeke li ser bingeha civaka demokratîk didin wan re, di nav yekîtî û hevgirtinê de bin. Ez vê yekê wekî "entegrasyona li ser bingeha civaka demokratîk" pênase dikim. Pêvajoya ku em niha dimeşînin dispêrim ser vî esasî û ez di wê baweriyê de me ku dê bi ser bikeve.
Li gorî min, divê pêwendiyên di navbera Kurdan de jî di şêweyê yekîtiyeke li ser bingeha demokratîk de bin. Ez bangî hemû Kurdan dikim ku li ser zemîneke demokratîk bicivin û bibin yek.
Ez ji bo konferansa we hêviya serkeftinê dixwazim û silav û rêzên xwe yên ji dil pêşkêş dikim.
Abdullah Ocalan
Girava Îmraliyê”
(AY)