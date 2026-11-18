Fotoğrafta Öcalan'ın yanında yeğeni Milletvekili Ömer Öcalan, yeğeni Havva Elçin ve kuzeni Hacı Aydın Öcalan yer alıyor.

Bakırhan: Öcalan'ın çalışma koşulları değişti, sekretaryası güçlendirildi

Fotoğraf, Öcalan'ın İmralı'daki koşullarıyla ilgili açıklamanın hemen ardından paylaşıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin 17 Kasım Salı günü TBMM'de yaptığı grup toplantısında Öcalan'ın İmralı'daki koşullarına dair yeni bilgiler paylaşmıştı.

Bakırhan, Öcalan'ın İmralı'da kendisi için hazırlanan ve "özel konut" diye anılan yeni yere geçtiğini söyledi. Bu geçişle çalışma koşullarının değiştiğini ve Öcalan'ın sekreteryasının güçlendirildiğini duyurdu.

"Abdullah Öcalan İmralı’da yapılan yeni bir yere geçti"

Bakırhan grup toplantısında şunları söyledi: "Sayın Öcalan'ın yeni yerine geçmesiyle birlikte çalışma koşulları değişti. Açık bir şekilde ifade edeyim: Hızlı ve verimli çalışabilmesi için sekreteryası da güçlendirildi."

Bakırhan aynı konuşmada sürecin vardığı aşamayı da değerlendirdi. Sürecin dört aşamadan oluştuğunu belirten Bakırhan, "Artık üçüncü aşamanın içindeyiz, dördüncü aşamanın da kapısındayız" dedi. Üçüncü aşamanın hukuki ve siyasi çerçevenin oluşturulması olduğunu söyleyen Bakırhan, bu kapsamda Meclis'te bir komisyon kurulduğunu hatırlattı.

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Önceki fotoğraf ağustosta paylaşılmıştı

Öcalan'ın aile görüşmesinden bir fotoğraf daha önce de paylaşılmıştı. DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, 31 Ekim 2025'te İmralı'da yapılan aile görüşmesinde çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. O fotoğrafta Öcalan'ın yanı sıra kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri Ömer, Berfin ve Ali Öcalan yer alıyordu. Fotoğraf görüşmeden yaklaşık 10 ay sonra ilk kez kamuoyuna yansımıştı.

(FY)