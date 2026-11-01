ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.11.2026 14:15 1 Kasım 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.11.2026 14:16 1 Kasım 2026 14:16
Okuma Okuma:  3 dakika

"Abdullah Öcalan İmralı’da yapılan yeni bir yere geçti"

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar sürecin hızlanması gerektiğini söylerken, Pervin Buldan ise bu değişikliğin Öcalan’ın statüsünde bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Abdullah Öcalan İmralı’da yapılan yeni bir yere geçti"
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevi’ndeki koşullarına ilişkin ayrı ayrı açıklamalar yaptı.

Sancar, Öcalan’ın İmralı’da yeni yapılan bir yere geçtiğini ve bu değişikliğin ardından sürecin hızlanması gerektiğini söyledi.

Buldan ise söz konusu yeri cezaevi içinde “çalışma koşullarını düzenleyen bir mekan” olarak nitelendirdi ancak bunun Öcalan’ın statüsünde bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtti.

Bakırhan: Öcalan’dan sorumluluk bekleniyorsa koşulları da oluşturulmalı
Bakırhan: Öcalan’dan sorumluluk bekleniyorsa koşulları da oluşturulmalı
6 Ekim 2026

Sancar: Son iki aydır süreçte duraklama var

Medya Haber TV’ye konuşan Sancar, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde son iki aydır 'duraklama' yaşandığını söyledi:

Belli tarihler söz konusuydu, bunlar gerçekleşmedi. Kürt Hareketi’nin attığı adımlardan sonra kurulun İmralı’ya gitmesi gerekiyor. Sayın Öcalan’la çalışacak kurul, Barış ve Siyasallaşma Kurulu’dur. Yeni şartlar gündeme getiriyorlar. Bu yeni şartlar gündeme geldiğinde de bu sefer farklı bir ortam ve hava oluşuyor. Sürecin ilerlemesi için Sayın Öcalan’ın süreci koordine etmesi gerek. Bu çok önemli bir faktör.

Sancar, sürecin “tek taraflı beklenti ve isteklerle” yürümeyeceğini belirterek devletin tutumunu da eleştirdi.

Hareket Yönetimi: Özgürlük yasaları konusunda adım atmanın önünde hiçbir engel kalmadı
Hareket Yönetimi: Özgürlük yasaları konusunda adım atmanın önünde hiçbir engel kalmadı
8 Ekim 2026

Buldan: “Cezaevinin dışında bir yer değil”

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan da “Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor” konferansında Sancar’ın açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Öcalan’ın geçtiği yerin İmralı Cezaevi’nin içinde olduğunu belirten Buldan, değişikliği çalışma koşullarıyla ilişkilendirdi:

Bu yeni yer cezaevinin bir parçası, cezaevinin dışında bir yer değil. Cezaevinin içinden oraya geçiliyor. Sadece çalışma koşullarını düzenleyen bir mekân olarak tarif etmek daha mantıklı.

Takip ve Değerlendirme Kurulu 4 alt komisyon kurdu: Öcalan'a görevlendirme yolu açıldı
Takip ve Değerlendirme Kurulu 4 alt komisyon kurdu: Öcalan'a görevlendirme yolu açıldı
24 Ağustos 2026

Buldan, Öcalan’ın bulunduğu bölümün değişmesinin tek başına bir statü değişikliği anlamına gelmediğini söyledi.

Statü meselesi sadece Sayın Öcalan’ın o yere geçmiş olmasıyla tanımlanabilecek bir mesele değil. Sayın Öcalan şu an ‘Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü’ olarak çalışmayı bekliyor. Sayın Öcalan, ‘Ben bu sürece Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü olarak katkı sunmak istiyorum’ dedi ama henüz bu tanım yapılmadı.

Bahçeli: Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı’daki kişinin de hakkıdır
Bahçeli: Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı’daki kişinin de hakkıdır
10 Ekim 2026

“Öcalan farklı kesimlerle görüşmek istiyor”

Buldan, Öcalan’ın toplumun farklı kesimleriyle görüşme talebinin de karşılanmadığını belirtti:

Sayın Öcalan başından beri toplumun farklı kesimleri ile görüşmek istediğini söyledi. Kadın kurumları, gazeteciler, akademisyenlerle görüşmek istediğini söyledi. Ama bunlar iki yıldır gerçekleşmiyor. Sadece siyasi bir heyet gidiyor, biz gidiyoruz. Bu da sürecin ilerleyebilmesi için yeterli değil. Bunun için de hızlı bir şekilde adım atılması gerekiyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan İmralı Cezaevi imralı heyeti dem parti Pervin Buldan Mithat Sancar barış ve demokratik toplum süreci
ilgili haberler
Bahçeli: Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı’daki kişinin de hakkıdır
10 Ekim 2026
/haber/bahceli-siyasallasma-koordinatorlugu-imralidaki-kisinin-de-hakkidir-324292
DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan süreç çağrısı: Belirsizlikler ortadan kaldırılmalı
9 Ekim 2026
/haber/dem-parti-sozcusu-dogan-dan-surec-cagrisi-belirsizlikler-ortadan-kaldirilmali-324278
Bakırhan: Öcalan’dan sorumluluk bekleniyorsa koşulları da oluşturulmalı
6 Ekim 2026
/haber/bakirhan-ocalandan-sorumluluk-bekleniyorsa-kosullari-da-olusturulmali-324162
Takip ve Değerlendirme Kurulu 4 alt komisyon kurdu: Öcalan'a görevlendirme yolu açıldı
24 Ağustos 2026
/haber/takip-ve-degerlendirme-kurulu-4-alt-komisyon-kurdu-ocalan-a-gorevlendirme-yolu-acildi-322765
Öcalan'dan 'çerçeve yasa' açıklaması: Sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir
3 Ağustos 2026
/haber/ocalan-dan-cerceve-yasa-aciklamasi-surecin-onunu-acacak-anahtar-niteligindedir-322168
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bahçeli: Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı’daki kişinin de hakkıdır
10 Ekim 2026
/haber/bahceli-siyasallasma-koordinatorlugu-imralidaki-kisinin-de-hakkidir-324292
DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan süreç çağrısı: Belirsizlikler ortadan kaldırılmalı
9 Ekim 2026
/haber/dem-parti-sozcusu-dogan-dan-surec-cagrisi-belirsizlikler-ortadan-kaldirilmali-324278
Bakırhan: Öcalan’dan sorumluluk bekleniyorsa koşulları da oluşturulmalı
6 Ekim 2026
/haber/bakirhan-ocalandan-sorumluluk-bekleniyorsa-kosullari-da-olusturulmali-324162
Takip ve Değerlendirme Kurulu 4 alt komisyon kurdu: Öcalan'a görevlendirme yolu açıldı
24 Ağustos 2026
/haber/takip-ve-degerlendirme-kurulu-4-alt-komisyon-kurdu-ocalan-a-gorevlendirme-yolu-acildi-322765
Öcalan'dan 'çerçeve yasa' açıklaması: Sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir
3 Ağustos 2026
/haber/ocalan-dan-cerceve-yasa-aciklamasi-surecin-onunu-acacak-anahtar-niteligindedir-322168
Sayfa Başına Git