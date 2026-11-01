"Abdullah Öcalan İmralı’da yapılan yeni bir yere geçti"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevi’ndeki koşullarına ilişkin ayrı ayrı açıklamalar yaptı.

Sancar, Öcalan’ın İmralı’da yeni yapılan bir yere geçtiğini ve bu değişikliğin ardından sürecin hızlanması gerektiğini söyledi.

Buldan ise söz konusu yeri cezaevi içinde “çalışma koşullarını düzenleyen bir mekan” olarak nitelendirdi ancak bunun Öcalan’ın statüsünde bir değişiklik anlamına gelmediğini belirtti.

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Sancar: Son iki aydır süreçte duraklama var

Medya Haber TV’ye konuşan Sancar, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde son iki aydır 'duraklama' yaşandığını söyledi:

Belli tarihler söz konusuydu, bunlar gerçekleşmedi. Kürt Hareketi’nin attığı adımlardan sonra kurulun İmralı’ya gitmesi gerekiyor. Sayın Öcalan’la çalışacak kurul, Barış ve Siyasallaşma Kurulu’dur. Yeni şartlar gündeme getiriyorlar. Bu yeni şartlar gündeme geldiğinde de bu sefer farklı bir ortam ve hava oluşuyor. Sürecin ilerlemesi için Sayın Öcalan’ın süreci koordine etmesi gerek. Bu çok önemli bir faktör.

Sancar, sürecin “tek taraflı beklenti ve isteklerle” yürümeyeceğini belirterek devletin tutumunu da eleştirdi.

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Buldan: “Cezaevinin dışında bir yer değil”

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan da “Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor” konferansında Sancar’ın açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Öcalan’ın geçtiği yerin İmralı Cezaevi’nin içinde olduğunu belirten Buldan, değişikliği çalışma koşullarıyla ilişkilendirdi:

Bu yeni yer cezaevinin bir parçası, cezaevinin dışında bir yer değil. Cezaevinin içinden oraya geçiliyor. Sadece çalışma koşullarını düzenleyen bir mekân olarak tarif etmek daha mantıklı.

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Buldan, Öcalan’ın bulunduğu bölümün değişmesinin tek başına bir statü değişikliği anlamına gelmediğini söyledi.

Statü meselesi sadece Sayın Öcalan’ın o yere geçmiş olmasıyla tanımlanabilecek bir mesele değil. Sayın Öcalan şu an ‘Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü’ olarak çalışmayı bekliyor. Sayın Öcalan, ‘Ben bu sürece Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü olarak katkı sunmak istiyorum’ dedi ama henüz bu tanım yapılmadı.

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“Öcalan farklı kesimlerle görüşmek istiyor”

Buldan, Öcalan’ın toplumun farklı kesimleriyle görüşme talebinin de karşılanmadığını belirtti:

Sayın Öcalan başından beri toplumun farklı kesimleri ile görüşmek istediğini söyledi. Kadın kurumları, gazeteciler, akademisyenlerle görüşmek istediğini söyledi. Ama bunlar iki yıldır gerçekleşmiyor. Sadece siyasi bir heyet gidiyor, biz gidiyoruz. Bu da sürecin ilerleyebilmesi için yeterli değil. Bunun için de hızlı bir şekilde adım atılması gerekiyor.

(VC)