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HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 09:25
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 13:42
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Abdullah Öcalan'dan mesaj: Süreci siyasi zemine çekecek güce sahibim

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Abdullah Öcalan'ın, 'Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim' dediğini aktardı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Abdullah Öcalan'dan mesaj: Süreci siyasi zemine çekecek güce sahibim

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Ömer Öcalan, dün (23 Ekim) İmralı Adası'nda PKK lideri  Abdullah Öcalan ile görüştü.

Ömer Öcalan, görüşmeye ilişkin bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Abdullah Öcalan ile aile olarak en son 3 Mart 2020'de görüşme yapıldığını ifade eden Ömer Öcalan, "Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" dedi.

Ömer Öcalan, ardından ikinci bir paylaşım yaparak  Abdullah Öcalan'ın görüşlerini aktardı:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ömer Öcalan Abdullah Öcalan süreç Abdulkadir Selvi
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