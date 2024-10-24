Abdullah Öcalan'dan mesaj: Süreci siyasi zemine çekecek güce sahibim

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Ömer Öcalan, dün (23 Ekim) İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Ömer Öcalan, görüşmeye ilişkin bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Abdullah Öcalan ile aile olarak en son 3 Mart 2020'de görüşme yapıldığını ifade eden Ömer Öcalan, "Bir yasal hak olan rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" dedi.

Ömer Öcalan, ardından ikinci bir paylaşım yaparak Abdullah Öcalan'ın görüşlerini aktardı:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim. Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.' Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

(EMK)