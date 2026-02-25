ENGLISH KURDÎ
HABER
Abdullah Öcalan'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yeni mesaj

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşamaya ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmelerimizi, ayrıca Sayın Öcalan’ın sürece dair yeni mesajını basın ve kamuoyuyla paylaşacağız" duyurusu yapıldı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeni mesajının, 27 Şubat'ın yıldönümünde Ankara'da düzenlenecek bir konferansta kamuoyuna duyurulacağı açıklandı.

27 Şubat 2025

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat'taki çağrının birinci yıldönümünde Öcalan'ın süreçle ilgili yeni bir mesaj paylaşacağı kaydedildi.

İmralı Cezaevi'nde bulunan Öcalan'ın yeni mesajı, 27 Şubat Cuma günü saat 11.00'da Maltepe'deki Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenecek konferansta kamuoyu ile paylaşılacak.

"Çözümünde gelinen aşama ve sürecin geleceği"

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşamaya ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmelerimizi, ayrıca Sayın Öcalan’ın sürece dair yeni mesajını basın ve kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 tarihinde PKK'ye çağrı yaparak kongresini toplamasını ve örgütün feshedildiğini duyurmasını istemişti. "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısı adıyla yapılan açıklamada, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer almıştı.

(AB)

