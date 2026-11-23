Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, 22 Kasım'da İmralı Adası’nda giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

Heyet görüşmeye dair şu yazılı bir açıklamayı yayımladı:

“Geçtiğimiz ay içinde kamuoyuna da yansıdığı biçimiyle Sayın Öcalan’ın cezaevi yapısı içerisinde yeni inşa edilen mekana geçtiğini gözlemledik. Bu gelişmenin çalışma ve yaşam koşulları açısından olumlu bir gelişme olduğu açıktır. Şimdi yapılması gereken Sayın Öcalan’ın, Türk ve Kürt tarihsel birlikteliğine ve barışına yönelik iki yıllık büyük çalışmasını bütünlüklü bir şekilde basına ve kamuoyuna bizzat aktarabileceği iletişim imkanlarının oluşturulmasıdır. Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin mevcut evresinde çerçeve yasa kapsamındaki kurulların işlerlik kazanması ve hukuki zeminin oluşturulması gerekmektedir.

Sayın Öcalan da bu aşamada Barış ve Siyasallaşma Koordinatörü olarak çalışmalarını derinleştirerek sürdürme kararlılığındadır.

Sayın Öcalan’ın görüşme kapsamındaki değerlendirmeleri özetle şöyledir: ‘Pratik yönü güçlü ve Cumhuriyet tarihinde dönüm noktası oluşturacak bir eşikteyiz. Bu eşiği geçip yeni bir döneme geçebilmek, hem çok yönlü yoğunlaşma ve çalışmayı hem de tehlikelerin farkında olmayı gerektirmektedir.

Türkiye’de siyasetin tazyik, kışkırtma ve tepki denklemine sıkışmaması gerekir. Bu denklem Türkiye’deki siyasi alanı bloke ettiğinde, Cumhuriyet tarihi boyunca olduğu türden, demokrasi dışı dinamiklerin üzerinde hareket edebileceği bir zeminin oluşması ciddi bir ihtimaldir. Bu yapıların esas hedefi, her zaman, Kürtler başta olmak üzere, barış ve demokrasi güçleridir ve bu amaç doğrultusunda toplumsal ve siyasal alanı tahrip etmektir. Büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bu sürecin ülke ve bölge için güçlü bir dönüşüm potansiyeli taşımasından dolayı, değişik odakların bozucu planları devreye sokma girişimleri hep olacaktır. Bunlara karşı en etkili tedbir, süreci demokratik hukuk ve özgür siyaset yoluyla güçlendirmektir.

Kürt sorununu bir demokrasi sorunu olarak değerlendiriyorum. Böyle bir sorunun çözümüne dönük tarihi bir teşebbüste bulunmak Türkiye’deki her siyasi ve toplumsal grubun lehinedir; ırkçı zihniyetlerin ve darbeci faaliyetlerin ise aleyhinedir. Demokratik siyaset, gündelik olay ve ilişkiler üzerinden yürütülemez; tutarlı bir ilkeler programını gerektirir, birbirine ilkeler üzerinden yaklaşır. Siyaset alanının demokrasi üretme kabiliyetini sergilemesi gerekir.

Adalet, hukuk ve demokrasi sadece Kürtlerin değil bütün Türkiye halkının isteğidir. Kürtler barış ve kardeşlikten, sonuna kadar Cumhuriyeti sahiplenmekten yanadır. Kürtlerin cumhuriyete katılımı güvenceli bir demokratik zeminde gerçekleşebilir. Böylesi bir cumhuriyet, bütün kimlikleri tanıyarak varlık kazanabilir. Bundan rahatsız olan daraltılmış cumhuriyetçiler, küçük olsun benim olsun mantığındadır. Demokratik Cumhuriyet ise Türkiye’yi büyütür ve bir model haline getirir.

Bu büyük hedefler karşısında, bugün yaşanan bazı durumların izah ve kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Özellikle cezaevlerinde ölümlerin olması, infazların yakılması, farklı cezaevlerinde değişik uygulamaların geliştirilmesi sürece yönelik bir tahrik içermektedir. Demokratik toplumun inşası, sadece Kürtler değil, Türkiye’de yaşayan tüm halklar ve inançlar için özgür ve eşit bir geleceğin güvencesidir. Her konuya olduğu gibi inançlar konusuna yaklaşımımız da bu temeldedir. Kendi kültürünü özgürce yaşayabilen, haklarını güvenle kullanabilen ve bunları demokratik ilke ve kurumlaşmalara kavuşturabilen toplumsallığı esas alıyoruz.

Özellikle Kürtlerin de asli bir kurucu unsur olarak yasal güvenceye kavuşturulmasıyla Türkiye’nin Orta Doğu’da rol model olabileceğine inanan ve bunu esas alan bütün demokratlarla birlikte Demokratik Cumhuriyet’i hedefliyoruz.’

Saygılarımızla. 22 Kasım 2026

DEM Parti İmralı Heyeti.”